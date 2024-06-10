Новости регионов: крыша драмтеатра загорелась в Иванове

Пожар произошел на крыше Ивановского драматического театра. Возгорание случилось при проведении строительных работ. В тот момент взорвался газовый баллон. По предварительным данным, в результате инцидента пострадавших нет. На месте происшествия работают пожарные.

В селе Богословка Омской области Robinson R44 сел на полянку у местного продуктового магазина. На кадрах видно, как мужчина с полным пакетом продуктов сел в вертолет и улетел. Транспортные полицейские начали проверку. По предварительной информации, воздушное судно из Приморского края.

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