Ряд улиц перекрыли в центре Москвы

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Новости

Новости

10 июня, 14:30

Новости

Новости регионов: крыша драмтеатра загорелась в Иванове

Новости регионов: крыша драмтеатра загорелась в Иванове

Новости регионов: неизвестный мужчина прилетел в магазин на вертолете в Омской области

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Пожар произошел на крыше Ивановского драматического театра. Возгорание случилось при проведении строительных работ. В тот момент взорвался газовый баллон. По предварительным данным, в результате инцидента пострадавших нет. На месте происшествия работают пожарные.

В селе Богословка Омской области Robinson R44 сел на полянку у местного продуктового магазина. На кадрах видно, как мужчина с полным пакетом продуктов сел в вертолет и улетел. Транспортные полицейские начали проверку. По предварительной информации, воздушное судно из Приморского края.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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