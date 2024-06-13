Эксперт оценил ситуацию на Мосбирже после санкций США

Эксперт Константин Цыганков оценил ситуацию на Мосбирже после санкций США. Он отметил, что банки попытались заработать на продаже валюты.

С 13 июня Московская биржа приостановила торги долларами и евро. Решение приняли из-за новых санкций, которые ввели США против физлиц и организаций из России и Китая.

В Центробанке РФ прокомментировали, что на финансовом рынке решение сильно не отразится, так как сделки с долларами и евро продолжатся на внебиржевом рынке. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.