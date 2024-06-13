Москвичей призвали пересесть на метро из-за сильного дождя до 14 июня

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ЦОДД призвал горожан пересесть на метро в связи с сильным дождем в Москве до 14 июня. Об этом столичный Дептранс сообщил в телеграм-канале.

В данный момент интенсивное движение транспорта зафиксировано на ТТК в районе улицы Сущевский Вал и на МКАД в районе Варшавского шоссе. Рабочее движение отмечается на МСД, Каширском шоссе и Волгоградском проспекте.

По данным ЦОДД, на движение влияют погода, низкие скорости и мелкие аварии. Водителям рекомендовали отложить поездки на автомобиле на более позднее время. Если перенести не получается, гражданам рекомендовали воспользоваться метрополитеном. Кроме того, автомобилистов попросили не отвлекаться на телефон во время движения, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также быть внимательными.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец заявил, что очередной мегаливень может пройти в Москве с 21:00 13 июня до 03:00 14 июня. По его словам, интенсивность мегаливня составит 30 миллиметров, или еще три ведра дождевой воды на один метр московских улиц. К утру 14 июня осадки прекратятся, указал синоптик.