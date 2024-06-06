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06 июня, 19:45

Происшествия

Новости мира: проливные дожди вызвали сильное наводнение в Алжире

Новости мира: проливные дожди вызвали сильное наводнение в Алжире

Суд арестовал мужчину, устроившего стрельбу из окна квартиры на севере Москвы

Столичные следователи рассказали о задержании мужчины, который стрелял на западе столицы

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В Алжире проливные дожди вызвали сильное наводнение, которое сопровождалось смерчами. В результате под воду стали уходить несколько провинций: прибывающая вода смывала ларьки и припаркованные автомобили.

ВОЗ сообщила о первом случае заражения человека птичьим гриппом H5N2. Его обнаружили в Мексике. По данным ВОЗ, 59-летний пациент умер от осложнений. Вопросом остается путь передачи вируса, так как врачам не удалось найти подтверждений контактов погибшего с домашней птицей или животными.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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