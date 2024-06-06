Обвиняемая в экстремизме "ведьма" Алена Полынь частично признала вину

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Глава организации "Империя сильнейших ведьм" Алена Полынь (Елена Суликова настоящее имя), обвиняемая в экстремизме, частично признала вину, заявили в зале Ивантеевского суда Подмосковья.

Во время заседания у Суликовой начался припадок. Она неоднократно ударялась головой о прутья клетки для задержанных и впоследствии упала в обморок. После этого в суд вызвали бригаду скорой помощи.

В свою очередь, защита Суликовой представила в суде медицинские документы, которые подтверждают наличие у женщины заболевания цероброваскулярной хронической ишемии головного мозга. Согласно перечню заболеваний, утвержденному постановлением правительства, Полынь не сможет находиться в СИЗО, утверждает адвокат.

Полынь задержали 4 июня в ее доме. СК РФ предъявил ей обвинение в экстремизме и оскорблении религиозных чувств верующих. В Следственном комитете уточнили, что с января 2020 по декабрь 2023 года Полынь продавала и распространяла экстремистскую литературу с призывами к насилию в отношении священнослужителей РПЦ.