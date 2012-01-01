Глава "Империи ведьм" Суликова имитировала плохое самочувствие во время допроса

Руководителю оккультной организации "Империя сильнейших ведьм" Елене Суликовой, которая более известна под псевдонимом Алена Полынь, предъявили обвинение в экстремизме и оскорблении чувств верующих. Ранее против нее возбудили уголовное дело. Саму "ведьму" задержали в Подмосковье. По месту ее жительства прошли обыски. Рассказываем подробности.



"Притворялась, что ей плохо"

Во вторник, 4 июня, силовики задержали руководителя оккультной организации "Империя сильнейших ведьм" Елену Суликову (Алену Полынь) прямо у нее дома в Подмосковье. Об этом рассказали в правоохранительных органах, пояснив, что женщину подозревают в мошенничестве и экстремизме. Вместе с тем в ГСУ СК по Московской области сообщили о возбуждении уголовного дела против жительницы Ивантеевки.





из сообщения пресс-службы ГСУ СК по Московской области Задержана жительница Ивантеевки, подозреваемая в экстремизме и оскорблении религиозных чувств верующих. Уголовное дело возбуждено по материалам, поступившим из УФСБ России по Москве и Московской области.

Подозреваемая, по версии следствия, с 2020 по 2023 год продавала и распространяла литературу с экстремистским содержанием. В частности, речь идет о призывах к насилию против служителей РПЦ. Помимо того, женщина опубликовала в интернете видео с высказываниями, которые унижают чувства верующих. По месту жительства задержанной и ее родственников прошли обыски. Была изъята литература и прочие значимые для следствия вещи. В планах – проведение лингвистической и компьютерно-технической экспертиз. Самой подозреваемой уже предъявили обвинение в экстремизме и оскорблении чувств верующих.

Во время обысков у Суликовой были обнаружены статуэтки демонов, черные свечи и куклы вуду. Об этом сообщает телеграм-канал Mash. Вместе с тем источник РИА Новости в правоохранительных органах рассказал, что женщину прямо с места обысков увезли на скорой помощи. Кроме того, возникли сложности с ее допросом. "Она несколько раз притворялась, что ей плохо. Ей вызывали скорую, однако врачи констатировали, что она в норме. Не давала проводить допрос", – пояснил источник.



Империя ведьмы

Полиция задержала главу оккультной организации Алену Полынь

На сайте "Империя сильнейших ведьм" указано, что Елена Суликова, она же Алена Полынь, с раннего детства занимается магией. Бесплатный прием якобы вела порядка 20 лет и таким образом получила "хороший практический опыт". "Хранительница древних традиций" имеет высшее образование в области психологии. При этом проходила профессиональную переподготовку по фитотерапии, теологии, философии и даже политологии.





с сайта "Империя сильнейших ведьм" В России, увы, пока нет официального высшего образования, где можно получить профессию "ведьма". Но все полученные Аленой Полынь образования говорят о высокой компетентности Алены Полынь во многих направлениях, которые, несомненно, входят в основную науку, которая называется магией.

На сайте можно в том числе заказать консультацию "ведьмы" по электронной переписке, Skype или личную встречу офлайн. Также предлагаются различные ритуалы, например, на "снятие венца безбрачия" (15 тысяч рублей) или на "подключение к денежному эгрегору" (также 15 тысяч рублей). Предусмотрены и "ускоренные консультации", которые проводятся в течение трех дней с запроса. По переписке – 100 тысяч, по Skype – 350 тысяч рублей. Кроме того, на сайте представлены различные марафоны и курсы от Алены Полынь.

Имеется и интернет-магазин эзотерических товаров. Например, здесь продается "Шаманский бубен "Гармония" (с активацией)" – за 5 900 рублей и "Яичко плодородия (с активацией)" – за 5 900. Вместе с тем у Суликовой есть два офлайн-магазина, где также можно приобрести магические атрибуты, карты и книги. Один из них находится в Москве. Вторая торговая точка расположена в Ивантеевке.

Там же под началом "ведьмы" открылся "Международный университет магии и колдовства "Хогвартс". В 2023 году прокуратура Московской области проверила деятельность учреждения после обращения от депутата Госдумы Александра Толмачева. Тогда заведению запретили использовать слово "университет" в названии. Кроме того, предписали изменить описание предоставляемых услуг, так как они вводили клиентов в заблуждение.

