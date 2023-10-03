"Коммунисты России" призвали ГД запретить рекламу ведьм и экстрасенсов

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Партия "Коммунисты России" направила в Госдуму обращение с призывом запретить рекламу и работу экстрасенсов, ясновидящих и ведьм. Об этом РИА Новости сообщил глава партии Сергей Малинкович.

Он предлагает сделать решительный шаг в сторону развития науки и общества, запретив в России не только работу и рекламу различных экстрасенсов и ведьм, но и передачи про них по телевидению, их практики и услуги.

Депутат отметил, что надеяться надо на науку, медицину, армию и флот, а не на "каких-то шарлатанов". По его словам, Юрия Гагарина в 1961 году в космос запускали не для этого.

Ранее сообщалось, что представители партии "Коммунисты России" предложили переименовать День России, который ежегодно отмечается 12 июня, в День великой России.

Малинкович заявил, что события, разворачивающиеся в последнее время, заставили граждан по-новому посмотреть на этот праздник, он стал более понятен для россиян.



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