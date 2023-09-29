29 сентября, 16:54Общество
В ГД заявили об отсутствии у россиян "потребительского патриотизма"
Фото: Москва 24/Лидия Широнина
У россиян практически отсутствует потребительский патриотизм, сообщил в эфире радио КП депутат Госдумы Сергей Морозов.
По его словам, когда на торговых полках стоят продукты питания, простые вещи или бытовая техника, россияне берут импортное.
"То есть мы увидели, что у нас напрочь отсутствует, у нас выхолостили потребительский патриотизм", – сказал парламентарий.
Ранее сообщалось, что Минпросвещения РФ одобрило идею демонстрировать в школах патриотические видео о спецоперации. Это предложение вынесла на обсуждение первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова.
Материалы будут направлены на формирование чувства патриотизма, любви к Родине и гордости за свою страну. Формат видео с живыми диалогами участников СВО предложили использовать во внеурочных занятиях "Разговоры о важном".
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