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Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил запретить публикацию гороскопов и продажу карт Таро. Это станет частью борьбы с услугами гадалок и экстрасенсов, рассказал он в эфире телеканала Москва 24.

Начать борьбу депутат предложил с того, чтобы полностью убрать упоминание о подобных людях из медиапространства, избавиться от рекламы ведьм и гадалок.

"Запретить публиковать гороскопы, запретить продавать все эти чертовы чешуйки, все эти карты таро и прочие ужасные вещи. То есть это должно быть признано вне закона", – добавил он.

Парламентарий уточнил, что потакание этим "пляскам" сделает общество слабее.

По мнению Милонова, экстрасенсов и гадалок нужно запретить, потому что в 21-м веке "в просвещенном обществе, где люди считаются образованными", иметь подобных мошенников, которые маскируются под "спиритуальных деятелей", – "неприлично" и "негигиенично".

Он подчеркнул, что призывает бороться не с людьми, а с бизнесом. "Все эти гримуары, ведьмины бестиарии" – это прикрытие для "безбожного бизнеса" по изъятию денег у людей, которые хотят мгновенного чуда, уточнил депутат. По словам Милонова, никто, кроме мошенников, не может этого пообещать.

"Большинство людей, которые сидят в этих ларьках и выманивают деньги из карманов доверчивых, и не то что бы доверчивых, а искушенных, искушаемых прохожих, – это люди, которые прекрасно понимают, что это все ерунда", – заявил парламентарий.

Ранее полиция в Москве задержала пять человек, которые похитили у людей 23 миллиона рублей. По данным ведомства, задержанные с 2017 года рекламировали в социальных сетях себя в качестве магов и гадалок, предлагая услуги по предсказанию, снятию порчи и сглаза, любовному привороту и привлечению денег.

До этого сотрудники полиции Москвы совместно с коллегами из Костромы задержали группу лжеэкстрасенсов. Их подозревали в мошенничестве, общая сумма полученных незаконным путем денежных средств превысила два миллиона рублей.

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