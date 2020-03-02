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Москва 24

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Происшествия

17:49

Группу лжеэкстрасенсов задержали в Москве

происшествия криминал

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Сотрудники полиции Москвы совместно с коллегами из Костромы задержали группу лжеэкстрасенсов. Их подозревают в мошенничестве, общая сумма полученных незаконным путем денежных средств превысила два миллиона рублей, передает Агентство "Москва".

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что лжецелительница предлагала людям решение личных и финансовых проблем. Клиенты сообщали оператору по указанному в объявлении телефону свои контакты. В дальнейшем жертвам звонили помощники гадалки, заверяя, что из сотен тысяч обратившихся она выбрала именно их.

Волк отметила, что стоимость первого магического сеанса варьировалась от 20 до 30 тысяч рублей. Затем людям обещали экстрасенсорные услуги, стоимость которых составляла от 50 до 850 тысяч рублей.

Во время обысков в арендованном офисе и по местам проживания фигурантов были обнаружены деньги, документы, телефоны и инструкции по общению с клиентами. Возбуждено семь уголовных дел по статье "Мошенничество", подозреваемых заключили под стражу.

Ранее россиян предупредили о новых видах телефонных мошенников.

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