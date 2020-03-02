Россиян предупредили о новых видах телефонных мошенников

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Федеральная служба по финансовому мониторингу рассказала о мошенниках, которые представляются сотрудниками службы, сообщает РИА Новости.

В службе сообщили, что злоумышленники звонят в банки с целью получения конфиденциальной информации, а именно паспортных данных или номеров банковских карт. В Росфинмониторинге призвали сотрудников кредитных организации быть более бдительными.

В службе напомнили, что предоставление информации по телефону не предусмотрено форматом работы службы. Представители Росфинмониторинга попросили сообщать о подобных звонках как в саму службу, так и в правоохранительные органы.

Ранее мужчина пообещал помочь знакомому в получении туристической визы, взяв с него предоплату в размере восьми тысяч долларов.

Также житель Подмосковья стал жертвой квартирных мошенников. Он приобрел квартиру в 2017 году, однако выяснилось, что у жилья есть еще один законный собственник.