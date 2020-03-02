Мужчина за 8 тысяч долларов пообещал помочь туристам получить визу

Фото: depositphotos/IgorTishenko

Мужчина пообещал знакомому помочь с получением туристической визы, взяв в качестве предоплаты за услугу восемь тысяч долларов, сообщает ТАСС.

С заявлением в полицию обратился мужчина, который рассказал, что еще в ноябре прошлого года познакомился с человеком, пообещавшим ему помочь с визой для поездки с другом за границу. За оказанную услугу он попросил заплатить 5,7 тысячи долларов за каждого человека.

Заявитель согласился и 17 ноября 2019 года передал мужчине восемь тысяч долларов в качестве предоплаты. Мужчины находились на связи, однако свои обязательства по оформлению визы первый не выполнил. Деньги он не вернул. По данному факту проводится проверка.

Сотрудники полиции в Московской области ранее задержали мужчину, который выманил один миллион рублей у 64-летнего пенсионера.