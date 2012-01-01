Отец убитого на западе Москвы мужчины рассказал подробности о жизни сына

На западе Москвы расстреляли сына столичного бизнесмена Андрея Балишанского. Злоумышленник попытался скрыться, однако в итоге его удалось поймать. Во время задержания он устроил с правоохранителями перестрелку и был тяжело ранен. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Следствие считает, что мотивом для убийства мог послужить личный конфликт. Рассказываем подробности.



"Конфликт на фоне разногласий"

Константина Балишанского, который является сыном столичного бизнесмена Андрея Балишанского, убили на улице Алексея Свиридова в четверг, 6 июня. На его теле обнаружили не менее шести огнестрельных ранений.

По данным правоохранительных органов, стрельба началась во дворе жилого дома. Раненый Балишанский пытался убежать. Нападавший вел стрельбу из автоматического оружия одиночными выстрелами. Мужчина скрылся после того, как расправился с жертвой. В городе был объявлен план "Перехват". В результате правоохранителям удалось отследить подозреваемого и задержать.





из сообщения пресс-службы столичного главка МВД России На Аминьевском шоссе при попытке задержания гражданина он произвел не менее 15 выстрелов в сторону сотрудников Госавтоинспекции.

Правоохранители были вынуждены открыть огонь на поражение. Они тяжело ранили мужчину. При нем, по данным СМИ, нашли АКС-74У "Ксюха", мачете и бинокль. Кроме того, несколько магазинов с патронами, камуфляжную форму, а также полевую аптечку.

В настоящий момент в отношении мужчины возбуждено уголовное дело об убийстве, а также незаконном хранении и ношении огнестрельного оружия. Оно не было зарегистрировано, отметил источник в правоохранительных органах.

Изначально рассматривалась версия о том, что расправа являлась заказной. Однако впоследствии это не подтвердилось. "Приоритетной версией убийства является личный конфликт между потерпевшим и подозреваемым на фоне личностных разногласий, возникших на почве ревности", – сообщили в ГСУ СК России по Москве.

В СМИ отмечали, что убийство могло произойти из-за конфликта на почве девушки. При этом стрелок и его жертва якобы вместе работали. По месту регистрации задержанного прошли обыски. Там обнаружили магазины от автомата Калашникова и военное обмундирование.

Подозреваемого в убийстве зовут Андрей Демин, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах. Отмечается, что в 2009 году он получил судимость за наркотики.

Предположительно, мужчина выслеживал свою жертву у дома на протяжении нескольких дней, рассказала соседка убитого. С ее слов, подозреваемый в маске был замечен у подъезда еще в начале недели. Тот якобы представился коллектором и сообщил, что разыскивает взявшего микрозайм должника 35 лет. "Пустые коричневые глаза, больше ничего не было видно", – вспоминает женщина.



"За это что ли нужно убивать?"

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

Отец убитого Андрей Балишанский является главой фирмы, которая занимается техническим обеспечением выставок. В беседе с MSK1.RU он заявил, что не был знаком с окружением сына. "Мы общались с ним, в общем-то, нечасто. Он не работал никогда в моей компании. Я пытался как-то ему это дело привить, неважно в какой фирме, но он не был таким энтузиастом. Он занимался ремонтами ноутбуков, монтажами оборудования, какими-то интернет-делами мелкими", – объяснил отец.

Балишанский также заявил, что ничего не слышал про некую девушку сына, которая могла спровоцировать трагедию.





Андрей Балишанский отец Константина Балишанского Денег у него никогда не было, девушек я с ним тоже никогда не видел. Он мне никогда ничего не рассказывал. Максимум просил денег занять. Я читал, что (убийство произошло. – Прим. ред.) из-за некой девушки. Но за это что ли нужно убивать?

О Константине также известно, что он увлекался скейтбордом. "Когда он катался на скейте, он был очень хорошим скейтбордистом, профессиональным. Мы с ним ездили в Барселону на соревнования лет 13 назад", – рассказал телеграм-каналу Mash друг убитого Денис Мархасин.

По данным издания, подозреваемый в убийстве Андрей Демин также увлекался скейтбордингом. Отмечается, что в ходе задержания его ранили в голову, ноги и таз. Вместе с тем ТАСС в правоохранительных органах рассказали, что врачи прооперировали мужчину. Сейчас Демин в тяжелом состоянии, его невозможно допросить.

Бывший следователь прокуратуры, адвокат Вадим Багатурия рассказал, что подозреваемому может грозить пожизненное заключение по совокупности факторов. Эксперт пояснил, что тот стрелял в общественном месте и мог попасть в случайных прохожих. Вероятно, его будут судить за убийство общеопасным способом, рассуждает эксперт. Кроме того, мужчина во время задержания устроил перестрелку с правоохранителями, что тоже является преступлением.