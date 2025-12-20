Форма поиска по сайту

20 декабря, 05:38

Политика

Трамп на фоне ожидаемых переговоров по Украине заявил, что поедет во Флориду

Фото: whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп на фоне ожидаемых переговоров по Украине в Майами заявил, что отправится во Флориду. Об этом он сообщил во время выступления перед сторонниками в штате Северная Каролина.

"Я собираюсь отправиться во Флориду для встреч, потому что я все время работаю", – цитирует Трампа РИА Новости.

Тем не менее глава Белого дома не уточнил, в какие именно даты он собирается приехать во Флориду.

Ранее СМИ сообщали, что российская и американская делегации могут провести очередной раунд переговоров по урегулированию конфликта на Украине в эти выходные, 20 и 21 декабря, в Майами.

В консультациях могут принять участие спецпредставитель президента России, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Трампа предприниматель Джаред Кушнер.

Россия пока не видит готовности Украины обсуждать территориальный вопрос, заявил Владимир Путин. Он отметил, что Москва готова вернуться к переговорам с украинскими представителями и хочет завершить этот конфликт мирными средствами.

США и Россия могут провести новые переговоры по урегулированию конфликта на Украине

Главное

Введут ли в России налоговый вычет за ветеринарные услуги?

Мера будет стимулировать регулярное обращение к ветеринарным врачам

Однако эксперты уверены: прямой пользы для владельцев животных от идеи будет немного

Почему декабрь стал месяцем "потребительского террора" в салонах красоты?

Вместо оплаты услуг клиенты устраивают скандалы, угрожают судом и переводят неполную сумму

Юристы предупреждают: недобросовестное поведение клиентов является противоправным и запрещено законом

Как создать новогоднюю атмосферу в офисе без последствий?

Можно использовать автономные элементы на батарейках с теплым, мягким светом

Подставки под кружки, салфетки, аккуратные статуэтки, хвойные ветки тоже создадут праздничную атмосферу

Как в России будет работать самозапрет на азартные игры?

Граждане смогут добровольно отказываться от участия в азартных играх

Организациям будет запрещено принимать ставки, выдавать обменные знаки или деньги

Чего категорически нельзя делать во время моржевания?

Не стоит резко начинать моржевание, если человек этим никогда не занимался

Нельзя резко прыгать, нырять или подходить к воде в скользящей обуви

Для чего нужно создание базы IMEI-номеров?

IMEI – это 15-значный код, который производители присваивают каждому устройству

База позволит точно определять, используется ли устройство в дроне-беспилотнике

Начнут ли списывать ипотеку при рождении четвертого ребенка?

Реализация инициативы требует тщательной проработки, чтобы избежать негативных последствий

Эксперты уверены: списание ипотеки – реальная помощь, которая убережет семью от финансовой катастрофы

Могут ли руководители читать переписки сотрудников?

Существует конституционное право на тайну переписки, личных сообщений и иных коммуникаций

Только суд может принять решение о возможности истребования переписки частного лица

