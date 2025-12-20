Трамп на фоне ожидаемых переговоров по Украине заявил, что поедет во Флориду

Фото: whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп на фоне ожидаемых переговоров по Украине в Майами заявил, что отправится во Флориду. Об этом он сообщил во время выступления перед сторонниками в штате Северная Каролина.

"Я собираюсь отправиться во Флориду для встреч, потому что я все время работаю", – цитирует Трампа РИА Новости.

Тем не менее глава Белого дома не уточнил, в какие именно даты он собирается приехать во Флориду.

Ранее СМИ сообщали, что российская и американская делегации могут провести очередной раунд переговоров по урегулированию конфликта на Украине в эти выходные, 20 и 21 декабря, в Майами.

В консультациях могут принять участие спецпредставитель президента России, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Трампа предприниматель Джаред Кушнер.

Россия пока не видит готовности Украины обсуждать территориальный вопрос, заявил Владимир Путин. Он отметил, что Москва готова вернуться к переговорам с украинскими представителями и хочет завершить этот конфликт мирными средствами.