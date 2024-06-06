ТАСС: оружие стрелка на западе Москвы не было зарегистрировано

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Оружие, которое использовал стрелок, убивший мужчину на западе Москвы, не было зарегистрировано. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

"Это боевое оружие, оно не регистрируется как гражданское. Соответственно, зарегистрировано не было", – цитирует агентство своего собеседника.

Неизвестный мужчина 6 июня открыл стрельбу на западе Москвы. В результате погиб один человек. Его тело было обнаружено на улице Алексея Свиридова неподалеку от дома 13.

Подозреваемый скрылся с места преступления, после чего сотрудники правоохранительных органов приступили к поиску злоумышленника и в целях его поимки ввели на территории Москвы план "Перехват". Спустя некоторое время злоумышленника задержали. Сотрудники столичной прокуратуры уточнили, что им оказался мужчина 1988 года рождения. При нем правоохранители нашли оружие, из которого производились выстрелы.

В МВД также рассказали, что при задержании подозреваемый выстрелил в полицейских не менее 15 раз, но никто из них не пострадал. Сам он оказался ранен ответным огнем.

По факту произошедшего следователями возбудили уголовное дело об убийстве и незаконном обороте оружия. Приоритетной версией стрельбы сотрудники СК назвали личный конфликт погибшего с подозреваемым, поводом для которого послужили разногласия на фоне ревности.

