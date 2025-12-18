Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 декабря, 11:48

Общество
Главная / Истории /

Эксперт Пожигайло предложил списывать 50% ипотеки при рождении третьего ребенка

Поощрять стабильные семьи: начнут ли списывать ипотеку при рождении четвертого ребенка

Рождение четвертого ребенка может стать основанием для полного списания ипотеки. С такой инициативой выступила глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина, предложив расширить и другие условия льготного кредитования. Реализуема ли эта инициатива и как она может сказаться на демографии, расскажет Москва 24.

"В селе и на Дальнем Востоке"

Фото: 123RF.com/franjes

В России могут начать списывать ипотечный кредит после рождения четвертого ребенка. Как рассказала в беседе с "Лентой.ру" глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина, соответствующие положения она уже внесла в правительство.

"Сейчас семейная ипотека под два процента есть только в селе и на Дальнем Востоке. И естественно, люди не очень активно берут жилплощадь в регионах из-за отсутствия необходимой инфраструктуры", – подчеркнула парламентарий.

В качестве конкретных мер Останина предложила расширить географию действия льготной ипотеки на все регионы России, а также проработать возможность применения нулевой процентной ставки для некоторых из них.

Также необходимо списание какой-то части ипотечного кредита с рождением каждого последующего ребенка. С рождением четвертого – полное списание.
Нина Останина
глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства

Ранее партия "Новые люди" предлагала разрешить использовать материнский капитал на оплату семейных туристических поездок по России. По мнению депутатов, такая мера позволила бы организовать познавательный отдых для всей семьи.

Для предотвращения нецелевого использования средств авторы инициативы предложили ввести специальные защитные механизмы. Все расчеты должны производиться в безналичной форме исключительно через аккредитованных туроператоров, включенных в Единый федеральный реестр. Такой подход, по замыслу разработчиков, должен обеспечить государственный контроль за расходованием бюджетных средств, одновременно предоставив семьям новую возможность для совместного отдыха с детьми.

"Исключительно ради списания кредита"

Фото: depositphotos/photographyMK

Доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов оценил идею как позитивную, однако отметив трудности ее реализации.

"Идея поощрять рождение большего количества детей через списание ипотеки является в целом позитивной и делает демографическую политику более целенаправленной. Однако реализация сопряжена с серьезными проблемами. Ключевая – источник финансирования. Ипотечные долги принадлежат банкам, которые не станут списывать их самостоятельно. Если ввести такое требование без четкого указания на источник покрытия убытков, банки могут начать массово отказывать в кредитах семьям, которые потенциально претендуют на списание, – даже тем, кто планирует всего двоих детей, просто из-за рисков на перспективу", – пояснил он в разговоре с Москвой 24.

Таким образом, решение этой задачи неминуемо ляжет на федеральный бюджет, потребовав от него значительных дополнительных расходов. Учитывая, что бюджет на ближайшие годы планируется дефицитным, вероятность того, что правительство пойдет на такие масштабные финансовые обязательства, в текущих условиях представляется крайне низкой.
Александр Сафонов
доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве РФ

В свою очередь, первый зампред комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по демографии Павел Пожигайло в беседе с Москвой 24 подчеркнул, что реализация инициативы требует тщательной проработки, чтобы избежать негативных последствий.

"Главный вопрос – это условия применения льготы. Необходимо четко определить, какие дети учитываются: только рожденные в браке или также усыновленные, находящиеся под опекой или дети от предыдущих браков. Существует риск, что некоторые могут попытаться использовать формальное усыновление или опеку не ради воспитания ребенка, а исключительно ради списания кредита. Это требует введения жестких и продуманных критериев", – сказал он.

Кроме того, по мнению Пожигайло для эффективного стимулирования демографии необходим дифференцированный подход.

"Например, можно списывать 50% при рождении третьего ребенка и оставшиеся 50% – при рождении четвертого. Это создаст конкретную мотивацию для перехода от двухдетной модели к многодетности. Возможно, также стоит установить разные уровни поддержки для кровных, усыновленных детей или детей от разных браков, чтобы поощрять, в первую очередь, стабильные семьи, где дети растут с обоими родителями", – отметил эксперт.

С экономической точки зрения, такая поддержка критически важна. Даже при относительно низкой ипотечной ставке в 6% ежемесячный платеж по ипотеке может достигать 140 тысяч рублей, что для семьи со средним доходом, где оба родителя зарабатывают по 100 тысяч, оставляет на жизнь всего 60 тысяч, что недостаточно для воспитания даже одного ребенка, не говоря уже о трех.
Павел Пожигайло
первый зампред комиссии ОП РФ по демографии

По мнению представителя ОП РФ, списание ипотеки не просто поощрение, а реальная помощь, которая может уберечь семью от финансовой катастрофы и создать условия для рождения большего количества детей. Таким образом, при грамотной и взвешенной реализации эта мера способна стать самым действенным инструментом демографической политики, заключил Пожигайло.

Читайте также


Зудакова Татьяна

обществоистории

Главное

Как в России будет работать самозапрет на азартные игры?

Граждане смогут добровольно отказываться от участия в азартных играх

Организациям будет запрещено принимать ставки, выдавать обменные знаки или деньги

Читать
закрыть

Чего категорически нельзя делать во время моржевания?

Не стоит резко начинать моржевание, если человек этим никогда не занимался

Нельзя резко прыгать, нырять или подходить к воде в скользящей обуви

Читать
закрыть

Для чего нужно создание базы IMEI-номеров?

IMEI – это 15-значный код, который производители присваивают каждому устройству

База позволит точно определять, используется ли устройство в дроне-беспилотнике

Читать
закрыть

Начнут ли списывать ипотеку при рождении четвертого ребенка?

Реализация инициативы требует тщательной проработки, чтобы избежать негативных последствий

Эксперты уверены: списание ипотеки – реальная помощь, которая убережет семью от финансовой катастрофы

Читать
закрыть

Могут ли руководители читать переписки сотрудников?

Существует конституционное право на тайну переписки, личных сообщений и иных коммуникаций

Только суд может принять решение о возможности истребования переписки частного лица

Читать
закрыть

Лишат ли тунеядцев социальной пенсии в России?

Согласно Конституции и действующему законодательству, любой гражданин имеет право на пенсию

Также отсутствует определение понятия "тунеядство"

Читать
закрыть

Что может навредить здоровью питомцев в Новый год?

Угощение питомца едой с новогоднего стола может обернуться срочной поездкой в ветклинику

Новогодние праздники часто становятся испытанием для питомцев из-за фейерверков

Читать
закрыть

Кто останется без 13-й зарплаты?

Наиболее сложная ситуация сложилась в строительстве, где премии сократили почти повсеместно

Также проблема усугубляется в металлургии и машиностроении

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика