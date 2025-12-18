Эксперт Пожигайло предложил списывать 50% ипотеки при рождении третьего ребенка

Рождение четвертого ребенка может стать основанием для полного списания ипотеки. С такой инициативой выступила глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина, предложив расширить и другие условия льготного кредитования. Реализуема ли эта инициатива и как она может сказаться на демографии, расскажет Москва 24.

"В селе и на Дальнем Востоке"

В России могут начать списывать ипотечный кредит после рождения четвертого ребенка. Как рассказала в беседе с "Лентой.ру" глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина, соответствующие положения она уже внесла в правительство.

"Сейчас семейная ипотека под два процента есть только в селе и на Дальнем Востоке. И естественно, люди не очень активно берут жилплощадь в регионах из-за отсутствия необходимой инфраструктуры", – подчеркнула парламентарий.

В качестве конкретных мер Останина предложила расширить географию действия льготной ипотеки на все регионы России, а также проработать возможность применения нулевой процентной ставки для некоторых из них.





Нина Останина глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Также необходимо списание какой-то части ипотечного кредита с рождением каждого последующего ребенка. С рождением четвертого – полное списание.

Ранее партия "Новые люди" предлагала разрешить использовать материнский капитал на оплату семейных туристических поездок по России. По мнению депутатов, такая мера позволила бы организовать познавательный отдых для всей семьи.

Для предотвращения нецелевого использования средств авторы инициативы предложили ввести специальные защитные механизмы. Все расчеты должны производиться в безналичной форме исключительно через аккредитованных туроператоров, включенных в Единый федеральный реестр. Такой подход, по замыслу разработчиков, должен обеспечить государственный контроль за расходованием бюджетных средств, одновременно предоставив семьям новую возможность для совместного отдыха с детьми.

"Исключительно ради списания кредита"

Доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов оценил идею как позитивную, однако отметив трудности ее реализации.

"Идея поощрять рождение большего количества детей через списание ипотеки является в целом позитивной и делает демографическую политику более целенаправленной. Однако реализация сопряжена с серьезными проблемами. Ключевая – источник финансирования. Ипотечные долги принадлежат банкам, которые не станут списывать их самостоятельно. Если ввести такое требование без четкого указания на источник покрытия убытков, банки могут начать массово отказывать в кредитах семьям, которые потенциально претендуют на списание, – даже тем, кто планирует всего двоих детей, просто из-за рисков на перспективу", – пояснил он в разговоре с Москвой 24.



Александр Сафонов доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве РФ Таким образом, решение этой задачи неминуемо ляжет на федеральный бюджет, потребовав от него значительных дополнительных расходов. Учитывая, что бюджет на ближайшие годы планируется дефицитным, вероятность того, что правительство пойдет на такие масштабные финансовые обязательства, в текущих условиях представляется крайне низкой.

В свою очередь, первый зампред комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по демографии Павел Пожигайло в беседе с Москвой 24 подчеркнул, что реализация инициативы требует тщательной проработки, чтобы избежать негативных последствий.

"Главный вопрос – это условия применения льготы. Необходимо четко определить, какие дети учитываются: только рожденные в браке или также усыновленные, находящиеся под опекой или дети от предыдущих браков. Существует риск, что некоторые могут попытаться использовать формальное усыновление или опеку не ради воспитания ребенка, а исключительно ради списания кредита. Это требует введения жестких и продуманных критериев", – сказал он.

Кроме того, по мнению Пожигайло для эффективного стимулирования демографии необходим дифференцированный подход.

"Например, можно списывать 50% при рождении третьего ребенка и оставшиеся 50% – при рождении четвертого. Это создаст конкретную мотивацию для перехода от двухдетной модели к многодетности. Возможно, также стоит установить разные уровни поддержки для кровных, усыновленных детей или детей от разных браков, чтобы поощрять, в первую очередь, стабильные семьи, где дети растут с обоими родителями", – отметил эксперт.





Павел Пожигайло первый зампред комиссии ОП РФ по демографии С экономической точки зрения, такая поддержка критически важна. Даже при относительно низкой ипотечной ставке в 6% ежемесячный платеж по ипотеке может достигать 140 тысяч рублей, что для семьи со средним доходом, где оба родителя зарабатывают по 100 тысяч, оставляет на жизнь всего 60 тысяч, что недостаточно для воспитания даже одного ребенка, не говоря уже о трех.

По мнению представителя ОП РФ, списание ипотеки не просто поощрение, а реальная помощь, которая может уберечь семью от финансовой катастрофы и создать условия для рождения большего количества детей. Таким образом, при грамотной и взвешенной реализации эта мера способна стать самым действенным инструментом демографической политики, заключил Пожигайло.

