22 декабря, 08:07

Культура

"Мосбилет" собрал главные детские программы к Новому году

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В сервисе "Мосбилет" появилась подборка театров, музеев, парков и других площадок, которые подготовили новогодние и рождественские программы для всей семьи. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Например, 20, 22, 24 и 26 декабря, а также 3 и 7 января можно посетить елку в Пушкинском музее. Гости погрузятся в мир волшебства с викторинами, играми, ярким театрализованным представлением и танцами. В этом году программу создали на основе поэмы русского поэта Александра Пушкина "Руслан и Людмила".

До 11 января все желающие могут посетить квест "Фабрика сладостей" в Московской усадьбе Деда Мороза. Участники пройдут несколько игровых площадок в интерактивных видеоинсталляциях. После выполнения заданий они помогут зимнему волшебнику вовремя подготовиться к Новому году.

В Театре Терезы Дуровой 29 декабря, 2–5 и 10–11 января можно посетить новогоднее представление "Как Дед Мороз чуть Новый год не проспал". В фойе и зрительном зале дети смогут поиграть. От них будет зависеть, успеет ли Дед Мороз в маленький заснеженный город, где его очень ждут.

С 24 декабря по 11 января в Первом оранжерейном корпусе музея-заповедника "Царицыно" пройдет выставка "Новый год в царстве Флоры". Москвичи смогут там увидеть растения – символы праздника в разных странах.

Например, в Японии новогодние композиции кадомацу составляют из бамбука, сосны и папоротника, в Китае дарят друг другу мандарины, символизирующие богатство, а в Греции в новогоднюю ночь разбивают о порог гранат.

Помимо этого, 3 января в музее "Садовое кольцо" представят праздничную постановку "Дом с привидениями. Рождественские истории" по мотивам "Рождественской песни в прозе" Чарльза Диккенса. Автором и исполнителем моноспектакля выступила Ольга Румянцева.

Между тем с 24 декабря по 10 января в Колонном зале Дома Союзов пройдет юбилейная новогодняя елка. Она будет посвящена 90-летию первой Всесоюзной елки, которая состоялась там в 1936 году. Детей и взрослых будут ждать праздничная ярмарка, фотозоны, тематическое кафе и артисты-акробаты.

Ледовое шоу "Композиторы" представили на Площади Революции

культурагород

