Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 декабря, 08:36

Культура

Новогодние спектакли представили в "Мосбилете"

Фото: Театр Ермоловой

Сервис "Мосбилет" открыл продажу билетов на новогодние представления в театрах, музеях и парках Москвы, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Например, в парке "Зарядье" 18, 22, 26, 30 и 31 декабря пройдет научно-познавательное занятие "Феномен Снегурочки". Гостям расскажут, что такое агрегатные состояния и чем снег отличается от льда. Все желающие проведут эксперимент, в конце которого получат горячий иней из кристаллов ацетата натрия, а также посмотрят на снежинку под микроскопом.

В Музее Г. К. Паустовского 20, 25, 27 и 28 декабря, а также 2–4 и 8–11 января представят новогоднюю программу по мотивам сказки "Растрепанный воробей". Посетители смогут принять участие в квесте и выполнить тематические задания.

Театр на Малой Ордынке 24–27, 30 декабря, а также 2–5 января приглашает москвичей и гостей столицы посмотреть спектакль "Морозко". Режиссер Даниил Исаков добавил в представление много музыки и танцев.

Новогоднюю программу подготовил и Театр имени Ермоловой. "Новогодний оркестр мечты" пройдет с 29 до 31 декабря. На мероприятии для гостей подготовили концертные номера, театральные миниатюры и сюрпризы. Главным героем вечера станет актер и режиссер Олег Меньшиков.

В последний день декабря в Театра РОСТа состоится театрализованный концерт "В детство обратный билет". Его посвятят советскому кинематографу и музыке, которая в нем звучала. Особое внимание уделят композициям о новогодних праздниках.

Ранее в Московском государственном театре "Ленком Марка Захарова" прошла премьера спектакля "Репетиция оркестра" Владимира Панкова, созданного по мотивам одноименного фильма Федерико Феллини.

Постановка посвящена творческому наследию Захарова и стала данью памяти режиссеру и прошлому его театра. Ближайшие показы состоятся 27 и 28 декабря, купить билеты можно в сервисе "Мосбилет".

Петровский путевой дворец представит иммерсивный спектакль "Щелкунчик"

Читайте также


культурагород

Главное

Как в России будет работать самозапрет на азартные игры?

Граждане смогут добровольно отказываться от участия в азартных играх

Организациям будет запрещено принимать ставки, выдавать обменные знаки или деньги

Читать
закрыть

Чего категорически нельзя делать во время моржевания?

Не стоит резко начинать моржевание, если человек этим никогда не занимался

Нельзя резко прыгать, нырять или подходить к воде в скользящей обуви

Читать
закрыть

Для чего нужно создание базы IMEI-номеров?

IMEI – это 15-значный код, который производители присваивают каждому устройству

База позволит точно определять, используется ли устройство в дроне-беспилотнике

Читать
закрыть

Начнут ли списывать ипотеку при рождении четвертого ребенка?

Реализация инициативы требует тщательной проработки, чтобы избежать негативных последствий

Эксперты уверены: списание ипотеки – реальная помощь, которая убережет семью от финансовой катастрофы

Читать
закрыть

Могут ли руководители читать переписки сотрудников?

Существует конституционное право на тайну переписки, личных сообщений и иных коммуникаций

Только суд может принять решение о возможности истребования переписки частного лица

Читать
закрыть

Лишат ли тунеядцев социальной пенсии в России?

Согласно Конституции и действующему законодательству, любой гражданин имеет право на пенсию

Также отсутствует определение понятия "тунеядство"

Читать
закрыть

Что может навредить здоровью питомцев в Новый год?

Угощение питомца едой с новогоднего стола может обернуться срочной поездкой в ветклинику

Новогодние праздники часто становятся испытанием для питомцев из-за фейерверков

Читать
закрыть

Кто останется без 13-й зарплаты?

Наиболее сложная ситуация сложилась в строительстве, где премии сократили почти повсеместно

Также проблема усугубляется в металлургии и машиностроении

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика