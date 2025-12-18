Новогодние спектакли представили в "Мосбилете"

Фото: Театр Ермоловой

Сервис "Мосбилет" открыл продажу билетов на новогодние представления в театрах, музеях и парках Москвы, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Например, в парке "Зарядье" 18, 22, 26, 30 и 31 декабря пройдет научно-познавательное занятие "Феномен Снегурочки". Гостям расскажут, что такое агрегатные состояния и чем снег отличается от льда. Все желающие проведут эксперимент, в конце которого получат горячий иней из кристаллов ацетата натрия, а также посмотрят на снежинку под микроскопом.

В Музее Г. К. Паустовского 20, 25, 27 и 28 декабря, а также 2–4 и 8–11 января представят новогоднюю программу по мотивам сказки "Растрепанный воробей". Посетители смогут принять участие в квесте и выполнить тематические задания.

Театр на Малой Ордынке 24–27, 30 декабря, а также 2–5 января приглашает москвичей и гостей столицы посмотреть спектакль "Морозко". Режиссер Даниил Исаков добавил в представление много музыки и танцев.

Новогоднюю программу подготовил и Театр имени Ермоловой. "Новогодний оркестр мечты" пройдет с 29 до 31 декабря. На мероприятии для гостей подготовили концертные номера, театральные миниатюры и сюрпризы. Главным героем вечера станет актер и режиссер Олег Меньшиков.

В последний день декабря в Театра РОСТа состоится театрализованный концерт "В детство обратный билет". Его посвятят советскому кинематографу и музыке, которая в нем звучала. Особое внимание уделят композициям о новогодних праздниках.

Ранее в Московском государственном театре "Ленком Марка Захарова" прошла премьера спектакля "Репетиция оркестра" Владимира Панкова, созданного по мотивам одноименного фильма Федерико Феллини.

Постановка посвящена творческому наследию Захарова и стала данью памяти режиссеру и прошлому его театра. Ближайшие показы состоятся 27 и 28 декабря, купить билеты можно в сервисе "Мосбилет".