Фурсин: в сервисе "Мосбилет" заработала программа лояльности

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Использование сервиса "Мосбилет" позволяет анализировать интересы московских зрителей и оценивать популярность театральных площадок. Об этом заявил руководитель департамента культуры столицы Алексей Фурсин, выступая на Вахтанговском фестивале театральных менеджеров с докладом о современных подходах к управлению театральной отраслью.

Фурсин подчеркнул, что роль министра культуры выходит за рамки административных функций и включает продюсерскую составляющую – разработку стратегий и поддержку талантов.

Одной из центральных тем доклада стала работа с аудиторией и повышение эффективности театральных площадок. Как отметил Фурсин, согласно исследованиям, почти половина москвичей (46%) посещает театр не чаще одного раза в год, 30% – от одного до трех раз в год, и только 5% ходят на спектакли ежемесячно.

При этом основным источником информации о постановках остаются личные рекомендации – "сарафанное радио" генерирует 42% упоминаний.

"Наша задача – глубже понимать зрителя и его запросы", – подчеркнул глава Депкульта.

По его словам, не менее важную роль в управлении отраслью играет аналитика. Современные цифровые инструменты позволяют отслеживать динамику посещаемости в реальном времени.

"Я ежедневно смотрю аналитику по театрам – "Мосбилет" показывает реальную ситуацию по каждой площадке и позволяет принимать управленческие решения", – отметил министр.

С 1 декабря на "Мосбилете" запущена программа лояльности: зрители накапливают баллы за покупку билетов и могут использовать их при последующих посещениях. По словам Фурсина, такая система делает поход в театр доступнее и способствует формированию постоянной аудитории.

Отдельно он остановился на проекте "Культурный ID", который позволяет создавать профиль зрителя на основе данных портала mos.ru и направлять ему персонализированные предложения. Такой подход помогает выстраивать адресную коммуникацию с разными аудиторными группами и расширять их вовлеченность.

Кроме того, в рамках форума министр рассказал о кадровой политике и подготовке нового поколения управленцев. Ключевым проектом в этой сфере стал всероссийский конкурс "Таланты". В 2025 году на участие в нем поступило 396 заявок из 46 регионов, а в кадровый резерв вошли 39 человек.

Финалисты конкурса уже внедряют новые практики и участвуют в формировании репертуара московских театров. Например, на прошлых выходных в театре "Шалом" состоялась премьера спектакля "Мох. История одного пса" – работы участницы конкурса Екатерины Корабельник.

Фурсин подчеркнул, что развитие театральной отрасли требует совместных усилий творческих коллективов, управленцев и учреждений. По его словам, продюсерский подход становится ключевым элементом современного театрального менеджмента, позволяя сочетать традиции с инновациями и обеспечивать растущий интерес зрителей к театральной жизни столицы.