15 декабря, 16:44

Культура

В "Мосбилете" доступны билеты на уникальный спектакль по мотивам фильма Феллини

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

В Московском государственном театре "Ленком Марка Захарова" прошла премьера спектакля "Репетиция оркестра" Владимира Панкова, созданного по мотивам одноименного фильма Федерико Феллини. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Постановка посвящена творческому наследию Захарова и стала данью памяти режиссеру и прошлому его театра. Панков, который является художественным руководителем учреждения с января 2025 года, отметил, что спектакль является "началом нового пути", а также шагом, направленным на развитие и приумножение памяти о творческом пути театра.

"Чтобы настроиться друг на друга, найти общее гармоничное звучание, и был выбран этот материал: режиссерский язык Федерико Феллини резонирует с творчеством Захарова. И сам Марк Анатольевич очень ценил этого кинорежиссера", – добавил Панков.

При этом постановка объединила всю труппу театра – в ней задействованы 80 драматических артистов, а также 20 музыкантов симфонического оркестра и хора.

По сюжету фильма оркестр становится метафорой общества, в котором самовыражение человека невозможно без команды единомышленников. Театральная постановка развивает эту идею – театр предстает как оркестр, в котором каждый инструмент создает единую музыкальную гармонию.

Ближайшие показы состоятся 27 и 28 декабря. Приобрести билеты можно в сервисе "Мосбилет".

Ранее стало известно, что Кремлевская новогодняя елка пройдет в Большом зале столичного Государственного Кремлевского дворца с 25 декабря по 8 января.

Представление "Заветные куранты" будет проходить каждый день с 10:30, 14:00 и 18:00, кроме 1 января. Цикл сеансов завершит "Патриаршая елка" для воспитанников воскресных школ. Мероприятие начнется еще с фойе.

