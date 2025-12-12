Восьмиметровая ель украсила Тверскую площадь в рамках фестиваля "Путешествие в Рождество"

Фестиваль "Путешествие в Рождество" открылся в столице в рамках проекта "Зима в Москве". До 11 января жители и гости города смогут принять участие в благотворительных акциях, погрузиться в ностальгию и посетить ледовые шоу. О лучших мероприятиях – в нашем материале.

Квесты и мастер-классы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Традиционный фестиваль "Путешествие в Рождество" продлится в столице до 11 января. Гости смогут посетить 35 локаций, где проводят мастер-классы, ледовые шоу, новогодние мероприятия и спортивные соревнования.

В этом году оформление Манежной площади посвящено возрождению старинного промысла – созданию елочных украшений из ваты, которые были популярны в прошлом столетии. Организаторы превратили пространство ярмарки в волшебный город, населенный сказочными героями. Посетители могут увидеть Деда Мороза, Снегурочку и множество других персонажей. А центральная сцена, выполненная в виде старинного вокзала с арками, станет площадкой для праздничных концертов и спектаклей.

На площадках вновь проведут зимний квест под названием "Путешествие за подарком мечты". Его цель – напомнить взрослым и детям о заветных желаниях и радости сюрпризов под новогодней елкой. Участникам предстоит исследовать празднично украшенные улицы столицы и познакомиться с рождественскими традициями из разных уголков России. Каждый участник получит специальный паспорт путешественника, в который за правильные ответы и выполнение заданий будут ставить штампы. По задумке паспорт можно будет обменять на памятные подарки.

Праздничное пространство на Тверской площади посвятили Москве: фасады зданий украшены подсветкой с золотистым оттенком, а огни создают сказочную атмосферу. В центре установлена восьмиметровая ель – работа столичных мастеров, на которой можно будет увидеть главные достопримечательности: Большой театр, сталинские высотки, павильоны ВДНХ и многое другое.

Дополнительным украшением новогодней программы станут тематические выставки праздничных елей. На Тверском бульваре будет организована галерея рождественских деревьев, которые создавались вместе с российскими брендами. Еще одна коллекция появится на площади у ЦУМа, где работы представят московские стилисты и художники. Они украсят деревья, взяв за основу мотивы теплых воспоминаний из детства.

Не обойдется и без традиционных благотворительных акций. На площадке шале "Фабрика подарков. Москва помогает" принимаются новогодние подарки для бойцов специальной военной операции (СВО), а также различные принадлежности для школы и досуга для детей из новых территорий. Помимо этого, все желающие могут записать для военнослужащих поздравление на трех локациях "Московских сезонов". Также в рамках мероприятия запланирован выезд в военный госпиталь.

Кроме того, можно принять участие в благотворительном проекте "Добрая елка", который организован для находящихся на попечении у некоммерческих организаций (НКО). QR-коды с желаниями будут находиться на елках, которые размещены на площадках фестиваля, а также на различных городских пространствах.

Ледовые шоу и ретросувениры

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В рамках праздничной программы также доступны 25 бесплатных катков, где можно арендовать коньки или заточить свои. Также на фестивале работает школа керлинга, а также будут проходить мастер-классы от чемпионов и любительские турниры, в том числе для многодетных семей. Кроме того, все желающие смогут попробовать свои силы в заездах на автосимуляторах и соревнованиях "Самый сильный житель района".

Ледовые шоу с российскими фигуристами также проведут в рамках фестиваля "Путешествие в Рождество". Зрители смогут увидеть новые версии классического балета "Лебединое озеро": одну поставит олимпийская чемпионка Татьяна Навка совместно с обладателем Кубка четырех континентов Петром Чернышевым на площади Революции, а другую – двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко, который покажет свою версию на ВДНХ и в Теплом Стане. Также в программе запланированы ледовые спектакли по мотивам "Щелкунчика", "Маши и Медведя", "12 месяцев". Всего до завершения зимнего сезона зрителей ждут более 170 представлений на льду, в том числе шоу "Композиторы".

Также в рамках проекта будут открыты ярмарочные прилавки с большим выбором сувениров, где гости смогут найти ретроигрушки в виде ангелов, медведей и колокольчиков. Помимо этого, там представлены фарфоровые украшения с ручной росписью и золотом. Среди них есть и музыкальные фигурки, изображающие Спасскую башню Кремля или героев сказок "Буратино" и "Алисы в Стране чудес", каждая из которых продается с сертификатом подлинности.

В Камергерском переулке посетители могут приобрести пряничные 3D-домики с изображениями зимних сугробов и различных сказочных сюжетов. В Столешниковом переулке представили другую сладкую новинку – домики, изготовленные из натурального зефира ручной работы.

А на Тверской площади можно приобрести сувениры в зимней стилистике: елки, календари, шары, а также традиционные ватные игрушки. В числе новых коллекций – стеклянная статуэтка Чебурашки, шары с изображениями знаменитых киногероев от "Мосфильма" и серия украшений под названием "Символы России".