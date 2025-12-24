Москва 24 и "VK Места" собрали маршруты, которые позволят снова влюбиться в столицу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Необязательно покидать Москву, чтобы отправиться в новогоднее путешествие. Сделать его особенно интересным помогут экскурсии в сопровождении гидов. Москва 24 вместе с командой "VK Мест" составили маршруты, которые позволят взглянуть на столицу с новой стороны.

Забронировать понравившиеся экскурсии можно напрямую в мини-приложении.

Одной из главных визитных карточек зимней столицы является иллюминация. Световые инсталляции преображают город, придавая ему совсем другой характер. Чтобы почувствовать эту перемену, можно отправиться на специальную тематическую экскурсию по сверкающему центру – от Театральной площади до Тверского бульвара. В ходе прогулки можно узнать, как менялось освещение города, какие новогодние традиции были у купцов и где любили отмечать праздник дворяне. Гид расскажет и об эволюции светового оформления Москвы – начиная со времен Петра I и заканчивая современными технологиями.

Погрузиться в атмосферу приближающегося Рождества поможет прогулка по улицам Китай-города, которая создаст эффект путешествия в прошлое – в Москву XIX века. Когда-то этот район имел совершенно другой облик и свои особенные нравы: здесь нужно было "держать ухо востро", искать товар "в овечках", ждать "гостей", а заходить – в "дыру". Как не попасться на уловки торговцев, правильно выбрать елку, доставить ее по адресу и где по пути можно было вкусно перекусить – обо всем этом также можно узнать в ходе экскурсии.

Начать празднование Нового года можно с маршрута "Москва с блеском шампанского", который перенесет вас в эпоху рубежа XIX–XX веков – время купеческого и аристократического города, жившего в ритме богатства, шика и бесконечных балов. Участников ждет прогулка по самым фешенебельным уголкам Москвы того времени, где звучали тосты, играли оркестры и гости по-настоящему умели веселиться. Кроме того, маршрутом можно поделиться с друзьями в "VK Местах", чтобы не откладывать идею и вместе спланировать праздничное приключение.

Москва – хранительница тысяч увлекательных историй и городских легенд. Новогодние каникулы, которые в этом году продлятся целых 12 дней, – отличный повод погрузиться в историческую вселенную: отделить мифы от реальности и понять, что происходило на самом деле. Можно отправиться с гидом на Таганку, где на старинных улицах кипела оживленная деловая жизнь, а в настоящее время сохранились уникальные памятники архитектуры и следы былого величия.

Также можно заглянуть в хроники Мясницкой улицы и ее переулков. Гости узнают, как между этой улицей и Милютинским переулком чуть не прорубили огромную магистраль, какую роль играла телефонная станция, от которой зависела связь всего города, и почему не брали на работу замужних телефонисток. Завершится прогулка встречей со спасенными реставраторами старинными рекламными вывесками.

Продолжить путешествие в мир коммерции можно на экскурсии, посвященной брендам и деловым успехам Москвы с XVI века до 1970-х годов. Маршрут пройдет по местам, связанным с первопечатником Иваном Федоровым и поваром Люсьеном Оливье, поможет разобраться в роли фирмы "Сименс" в электрификации первопрестольной, а также узнать, как братья Третьяковы зарабатывали на покупке картин для своей галереи.

Часть праздничного маршрута можно посвятить людям, которые жили и творили в Москве. Например, во время одной из экскурсий в сопровождении гида можно пройти от Кузнецкого Моста до пересечения Тверской улицы и Мамоновского переулка, чтобы поговорить о жизни Майи Плисецкой и воссоздать образ этой талантливой и смелой женщины.

Кроме того, можно отправиться по булгаковским местам и погрузиться в страницы романа "Мастер и Маргарита". Почувствовать дыхание сталинской Москвы, понять, как жили герои произведения и почему в мире тоталитарной эпохи они искали спасение в любви и верности себе.

Еще один вариант – побывать на правом берегу Яузы возле ручья Кукуй, где когда-то располагалась Немецкая слобода. 6 июня 1799 года там родился Александр Пушкин. Однако историки до сих пор спорят о точном месте появления на свет великого поэта. Возможно, эта экскурсия поможет приблизиться к разгадке.

В настоящее время в столице предлагают десятки способов провести новогодние каникулы – от атмосферных прогулок по центру до тематических экскурсий и квест-маршрутов. Однако, если возникнет желание открыть для себя и другие города, например Рязань, в "VK Местах" есть возможность найти свыше тысячи экскурсий по России.

Ранее сообщалось, что свыше 360 культурных площадок Москвы подготовили новогоднюю программу. В нее вошли в том числе интерактивные спектакли, концерты, квесты и многое другое. Например, в саду "Эрмитаж" стартовал проект "Музыкальный театр в парке".