Более 1,1 тысячи ветеранов СВО посетили бесплатные экскурсии по Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Для ветеранов СВО и их семей провели прогулки с профессиональными гидами по Москве и Подмосковью, показав главные исторические достопримечательности. Всего с сентября 2024-го по декабрь 2025 года провели 60 экскурсий для 1 131 человека, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Ветераны спецоперации и их близкие посетили различные храмы, концерт в деревне Федора Конюхова в Тульской области, а также приняли участие в обзорных автобусных экскурсиях по столице и прогулках на теплоходе по Москве-реке.

В программе также были запланированы поездки в Богородице-Рождественский монастырь на Рождественке и в храм Покрова Пресвятой Богородицы в Ясеневе, Покровский Хотьков монастырь в деревне Хотьково, Николо-Берлюковский монастырь в деревне Авдотьино, Спасо-Бородинский монастырь в Семеновском и другие.

Помимо этого, военные и их родственники посетили парк львов "Земля прайда" в Клину, Покровский ставропигиальный женский монастырь, в котором находятся мощи святой Матроны Московской, а также увидели главный храм Вооруженных сил РФ в парке "Патриот".

Бесплатный познавательный проект для ветеранов СВО, проходящих лечение и реабилитацию в московских больницах, и их семей реализуется Мостуризмом совместно с ЦКБ святителя Алексия, митрополита Московского Московской патриархии Русской православной церкви, филиалом № 2 ЦВКГ имени А. А. Вишневского, фондом поддержки участников спецоперации "Защитники Отечества" и его региональными отделениями.

Между тем в Москве больше года реализуется уникальная модель помощи бойцам СВО со всей страны. Она предоставляется в клиническом центре "Вороновское" и включает в себя протезирование, реабилитацию, обучение, социализацию и психологическую поддержку.