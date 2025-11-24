Сергей Собянин напомнил о мерах социальной помощи раненым бойцам СВО

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

В Москве уже больше года реализуется уникальная модель помощи бойцам СВО со всей России, рассказал Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

Помощь предоставляют в клиническом центре "Вороновское". Она включает протезирование, реабилитацию, обучение, социализацию и психологическую поддержку. Для того чтобы плавно подводить бойцов от лечения к восстановлению, в "Вороновском" создали центр протезирования и комплексной реабилитации, благодаря которому сроки этого процесса сократились. Сейчас он занимает от 4 до 12 недель.

По словам мэра, все протезы на предприятии полного цикла изготавливаются индивидуально для каждого бойца из высокотехнологичных комплектующих. Результат оценивают протезисты, реабилитологи и врачи. Недочеты в случае их выявления быстро устраняются.

Собянин добавил, что оборудование, установленное в центре, помогает быстрее реабилитироваться.

Особое внимание в столице уделяют развитию системы социальной помощи бойцам, а также их адаптации. В клиническом центре работают персональные менеджеры, к которым можно обратиться с вопросом.

Мэр отметил, что в апреле были запущены программы восстановления и развития навыков вождения. Занятия на автодроме проводит инструктор. Имеются и автомобили с ручным управлением. А если у обучающегося еще нет прав, используются автотренажеры.

С июня бойцам стало доступно и обучение универсальным навыкам, которые востребованы у работодателей: развитие цифровых и коммуникационных навыков, финансовая грамотность, работа с искусственным интеллектом. Уже 1 200 человек прошли обучение на базе госпиталя, подытожил градоначальник.

Ранее Собянин рассказывал, что Москва оказывает помощь участникам СВО и членам их семей в профессиональном развитии и трудоустройстве. Каждому соискателю предлагается индивидуальный вариант карьерной реализации в зависимости от опыта и запроса. Военнослужащие могут бесплатно пройти обучение по востребованным направлениям в разных отраслях экономики: промышленность, IT, транспорт, строительство и многое другое.

