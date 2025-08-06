Более 60 программ профобучения для близких ветеранов СВО доступно в Москве

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Более 60 программ обучения доступны родным участников СВО в едином центре поддержки военнослужащих в Москве. Об этом сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на столичный департамент труда и соцзащиты населения.

Интерес к данным программам чаще всего проявляют жены и дети участников СВО. По словам руководителя отдела трудоустройства единого центра поддержки Ольги Коростелевой, супруги бойцов предпочитают для переподготовки те специальности, благодаря которым они смогут работать удаленно, чтобы больше времени уделять семье.

В связи с этим женщинам предлагают пройти обучение по IT-направлениям, административной работе, вождению, а также психологии, веб-дизайну, маркетплейс-менеджменту и индустрии красоты. Кроме того, жены военнослужащих осваивают следующие профессии: кинолог, нутрициолог, кризисный психолог, флорист, стилист, швея и художник по костюмам.

Одной из них стала супруга военнослужащего Мария Соловьева, которая рассказала изданию, что на протяжении долгого времени работала региональным менеджером по оптовым продажам сантехники. Однако после мобилизации мужа стала больше времени уделять сыну-дошкольнику.

В едином центре поддержки участников СВО и членов их семей 42-летнюю женщину направили в центр "Профессионал" на переподготовку по программе "управление продажами на маркетплейсах". Во время обучения Соловьева стала удаленно работать менеджером маркетплейсов. В настоящее время она ведет магазины на нескольких онлайн-площадках.

Помимо этого, сами участники СВО тоже обращаются в единый центр поддержки для того, чтобы в будущем трудоустроиться на работу. В частности, 28-летний Андрей М. ранее служил разведчиком-наводчиком. Он решил пройти обучение по программе "монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов" в учебном центре "Профессионал".

В результате ему потребовалось 3 месяца учиться, а после проходить практику, чтобы получить работу слесаря-сборщика в одном из научно-производственных объединений Москвы. При этом сам мужчина рассказал, что многие его знакомые трудоустроены в сфере IT.

"Тоже раздумывал над этим направлением. В едином центре поддержки мне сказали: "Не хочешь на завод?" Почему бы и нет, подумал я и решил попробовать", – поделился участник СВО.

Другой боец – 37-летний Евгений К. – служил стрелком и гранатометчиком в ЛНР. Однако в зоне СВО он получил контузию. После этого его отправили на лечение и реабилитацию в госпитале.

Спустя время мужчине в едином центре поддержки помогли выбрать работу. Свой выбор он остановил на программе "сварщик". Для этого военнослужащий прошел обучение в одном из столичных колледжей, где упор делался на практике. В результате боец трудоустроился сварщиком на одно из московских предприятий.

Ранее Сергей Собянин рассказывал, что Москва оказывает помощь участникам СВО и членам их семей в профессиональном развитии и трудоустройстве. Каждому соискателю предлагается индивидуальный вариант карьерной реализации в зависимости от опыта и запроса.



Военнослужащие могут бесплатно пройти обучение по востребованным направлениям в разных отраслях экономики: промышленность, IT, транспорт, строительство и многое другое. Больше всего популярностью пользуются следующие специальности: "оператор станков с программным управлением", "оператор БПЛА", "аналитик данных" и "программист".

Подобрать подходящую программу бойцам и членам их семей помогут в едином центре поддержки, который находится в Береговом проезде. Те военнослужащие, которые пока проходят лечение или восстанавливаются в клиническом центре "Вороновское", могут развить навыки вождения на персональных занятиях с инструктором и на автотренажерах.

Помимо этого, для бойцов с ампутированными конечностями доступна программа подготовки инструкторов по вождению. Кроме того, с июня 2025 года в "Вороновском" проводятся тренинги и онлайн-обучение по финансовой грамотности, основам онлайн-безопасности, развитию цифровых компетенций и коммуникативных навыков, применению искусственного интеллекта. Обучение уже прошли свыше 650 участников СВО. Для них было организовано свыше трех тысяч занятий.

Всего с 2023 года профессиональную переподготовку прошли около трех тысяч жен и детей участников СВО. При этом более 75% выпускников уже успешно трудоустроились, отметил Собянин.

