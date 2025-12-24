Блогер Лерчек госпитализирована с угрозой выкидыша

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ)/im__lu_

Беременную блогера Валерию Чекалину (Лерчек) госпитализировали с угрозой выкидыша. Об этом сообщил ее жених Луис Сквиччиарини на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

По его словам, ночью девушку экстренно доставили в больницу с тонусом матки. В настоящее время угрозы для жизни ребенка нет. Пока Чекалина остается под присмотром медиков.

Ранее Лерчек рассказывала, что дата ее четвертых родов назначена на март. Пара пока не знает пол ребенка. Блогер отмечала, что они намерены сделать это немного позже. По ее словам, на это "есть причина".

До этого сообщалось, что Чекалина просила Мосгорсуд без ее участия рассмотреть апелляцию на продление домашнего ареста в связи с недомоганием на фоне беременности. На заседании ее адвокат Олег Бадма-Халгаев просил смягчить меру пресечения для своей подзащитной и избрать ей запрет определенных действий.

Лерчек и ее экс-супруга Артема Чекалина обвиняют в совершении валютных операций по переводу средств на счета нерезидентов. Предварительно, они, действуя вместе с бизнес-партнером – соучредителем компании по продаже косметики ООО "Лейтик мейкап" Романом Вишняком, вывели из РФ валюту в размере свыше 250 миллионов рублей по подложным документам в составе организованной группы.

По данным столичной прокуратуры, в предоставленных Чекалиными документах были недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении переводов. Речь идет об оплате фитнес-марафонов Лерчек через Дубай.

Суд отправил блогеров и Вишняка под домашний арест, а также арестовал имущество блогеров. Чекалина, несмотря на предоставленные признательные показания, свою вину не признала. Ее экс-супруг в содеянном признался, а Вишняк, помимо признания вины, заключил досудебное соглашение, из-за которого его отпустили из-под домашнего ареста.

В ноябре суд продлил блогерам домашний арест на полгода. Мосгорсуд на заседании 18 декабря оставил в силе решение о продлении Чекалиной домашнего ареста.