Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 декабря, 14:48

Шоу-бизнес

Блогер Лерчек госпитализирована с угрозой выкидыша

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ)/im__lu_

Беременную блогера Валерию Чекалину (Лерчек) госпитализировали с угрозой выкидыша. Об этом сообщил ее жених Луис Сквиччиарини на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

По его словам, ночью девушку экстренно доставили в больницу с тонусом матки. В настоящее время угрозы для жизни ребенка нет. Пока Чекалина остается под присмотром медиков.

Ранее Лерчек рассказывала, что дата ее четвертых родов назначена на март. Пара пока не знает пол ребенка. Блогер отмечала, что они намерены сделать это немного позже. По ее словам, на это "есть причина".

До этого сообщалось, что Чекалина просила Мосгорсуд без ее участия рассмотреть апелляцию на продление домашнего ареста в связи с недомоганием на фоне беременности. На заседании ее адвокат Олег Бадма-Халгаев просил смягчить меру пресечения для своей подзащитной и избрать ей запрет определенных действий.

Лерчек и ее экс-супруга Артема Чекалина обвиняют в совершении валютных операций по переводу средств на счета нерезидентов. Предварительно, они, действуя вместе с бизнес-партнером – соучредителем компании по продаже косметики ООО "Лейтик мейкап" Романом Вишняком, вывели из РФ валюту в размере свыше 250 миллионов рублей по подложным документам в составе организованной группы.

По данным столичной прокуратуры, в предоставленных Чекалиными документах были недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении переводов. Речь идет об оплате фитнес-марафонов Лерчек через Дубай.

Суд отправил блогеров и Вишняка под домашний арест, а также арестовал имущество блогеров. Чекалина, несмотря на предоставленные признательные показания, свою вину не признала. Ее экс-супруг в содеянном признался, а Вишняк, помимо признания вины, заключил досудебное соглашение, из-за которого его отпустили из-под домашнего ареста.

В ноябре суд продлил блогерам домашний арест на полгода. Мосгорсуд на заседании 18 декабря оставил в силе решение о продлении Чекалиной домашнего ареста.

Блогер Лерчек госпитализирована с угрозой выкидыша

Читайте также


шоу-бизнес

Главное

Почему россияне тратят все больше времени и средств на видеоигры?

Одной из основных причин мог стать большой поток негативных новостей в СМИ

В ситуации перегрузки мозг ищет простые способы снятия стресса

Читать
закрыть

Почему посылки из-за рубежа задерживаются перед Новым годом?

Компании объяснили ситуацию ростом числа заказов, ужесточением таможенного контроля и погодными условиями

Пробки возникли на границе с Казахстаном, через который проходит значительный поток грузов

Читать
закрыть

Что известно о гибели сотрудников ДПС после взрыва в Москве?

Взрыв произошел на улице Елецкой около 01:30 24 декабря

Перед этим полицейские заметили подозрительного человека возле своего служебного автомобиля

Читать
закрыть

Какие насекомые могут жить на новогодней елке?

Зимующие на дереве насекомые будут неподвижны, так как при низких температурах их активность прекращается

На елке могут встречаться хермесы или тля

Читать
закрыть

В бачок омывателя необходимо заливать стеклоомывающую жидкость – незамерзайку

Практика рефинансирования широко распространена при падении процентных ставок на рынке

Стоит уделить внимание аккумулятору: с помощью нагрузочной вилки нужно оценить его состояние

Читать
закрыть

Почему спрос на рефинансирование ипотеки вырос к концу 2025 года?

Практика рефинансирования широко распространена при падении процентных ставок на рынке

Эксперты призывают четко оценить сопутствующие расходы и выбрать предложение с прозрачными условиями

Читать
закрыть

Чем обернется для авторынка открытие новых хабов подержанных машин?

Подобная форма продаж уже существует, однако сейчас речь идет о создании более централизованных точек

Влияние будет зависеть от того, какие именно марки, модели и в каком объеме будут представлены

Читать
закрыть

Как не стать жертвой обмана с жильем во время отпуска?

Рекомендуется пользоваться проверенными онлайн-платформами

После бронирования и оплаты стоит связаться с собственником жилья, чтобы подтвердить статус недвижимости

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика