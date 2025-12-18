Форма поиска по сайту

18 декабря, 11:18

Шоу-бизнес

Лерчек может не прийти на заседание суда из-за недомогания

Фото: Legion-Media.com/Persona Stars/053

Блогер Валерия Чекалина, также известная как Лерчек, попросила Мосгорсуд рассмотреть апелляцию на продление домашнего ареста без ее участия из-за недомогания на фоне беременности. Об этом РИА Новости рассказал адвокат обвиняемой Олег Бадма-Халгаев.

Правозащитник требует смягчить меру пресечения для своей подзащитной и избрать ей запрет определенных действий, в рамках которого блогер не сможет покидать место жительства ночью. Адвокат объяснил свою просьбу тем, что "риски воспрепятствовать производству по делу отсутствуют".

В четверг, 18 декабря, Мосгорсуд рассмотрит жалобы защиты Валерии и Артема Чекалиных на решение Гагаринского суда Москвы, который продлил обоим домашний арест до 10 мая. Именно последняя инстанция рассматривает по существу дело блогеров.

Чекалиных и их бизнес-партнера – соучредителя компании по продаже косметики ООО "Лейтик мейкап" Романа Вишняка – обвиняют в совершении валютных операций по переводу средств на счета нерезидентов.

По предварительным данным, они вывели из России валюту в размере свыше 250 миллионов рублей по подложным документам в составе организованной группы.

В прокуратуре Москвы уточняли, что в документах, переданных в учреждения, которые имеют полномочия агента валютного контроля, была выявлена ложная информация об основаниях, целях и назначении транзакций. Речь идет об оплате фитнес-марафонов блогеров через Дубай.

Суд отправил Чекалиных и их бизнес-партнера под домашний арест. Помимо этого, было арестовано имущество блогеров.

Чекалина не признала свою вину, несмотря на предоставленные признательные показания. Ее бывший супруг признался в налоговом преступлении, но заявил, что к выводу средств за рубеж не причастен.

Вишняк согласился с обвинением и заключил досудебное соглашение. В связи с этим его отпустили из-под домашнего ареста.

Блогер Лерчек не признала вину по делу о выводе средств

судышоу-бизнес

