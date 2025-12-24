Совфед одобрил законы об отказе от ежегодных деклараций доходов чиновников

Фото: depositphotos/Tiko0305

Совет Федерации одобрил законы, которыми в том числе предлагается отказаться от ежегодного декларирования доходов госслужащих и законодателей в пользу непрерывного автоматизированного антикоррупционного контроля.

Поправки вносятся в законы "О противодействии коррупции" и "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", а также в законы, которые устанавливают статус отдельных лиц и правовые основы прохождения госслужбы разных видов.

Обязательное декларирование сохранится при поступлении на службу, приеме на работу в некоторые организации и при назначении на государственные или муниципальные посты. Кроме того, эти документы будут необходимы при переводе чиновника из одного органа власти в другой или при включении в федеральный кадровый резерв.

Подача декларации также остается обязательной при совершении сделок на сумму, которая превышает трехгодовой доход госслужащего, его супруги и несовершеннолетних детей. При этом предлагается законодательно закрепить обязанность антикоррупционных подразделений анализировать все предоставляемые документы.

Согласно действующему законодательству, госслужащие и законодатели должны подавать декларации о своих и семейных доходах и расходах до 1 апреля. Данные требования распространяются на высшее руководство страны, парламентариев, представителей министерств, судебной системы и сотрудников других структур.

В декабре 2022 года Владимир Путин запретил публикацию сведений о доходах, расходах, а также об имуществе чиновников в период проведения СВО. Однако в феврале 2023-го президент подписал указ о публикации деклараций депутатов и сенаторов в обезличенном виде.