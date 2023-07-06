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06:25

Политика

Песков заявил, что часть деклараций сотрудников администрации президента РФ проверена

Фото: kremlin.ru

Часть деклараций сотрудников администрации президента России проверена, оставшаяся часть еще находится в процессе проверки. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.

Он подчеркнул, что соответствующее управление в администрации работает постоянно.

В конце марта Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин уже сдал декларацию о доходах за 2022 год, как и большинство сотрудников Кремля.

До этого Минтруд РФ разработал поправки, направленные на усиление контроля за достоверностью сведений о доходах чиновников. Инициативу уже одобрила комиссия правительства по законопроектной деятельности.

В феврале этого года Владимир Путин подписал закон, согласно которому декларации о доходах, расходах и имуществе депутатов и сенаторов теперь будут публиковаться в обезличенном виде.

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