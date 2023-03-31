Песков заявил, что Путин уже сдал декларацию о доходах за прошлый год

Фото: Агентство ''Москва''/Андрей Никеричев

Владимир Путин уже сдал декларацию о доходах за 2022 год. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Он также добавил, что, помимо российского президента, отчитаться о доходах уже успели большинство сотрудников Кремля. Песков напомнил, что последний день для подачи таких документов – 31 марта.

Ранее сообщалось, что Минтруд РФ разработал поправки, направленные на усиление контроля за достоверностью сведений о доходах чиновников. Инициативу уже одобрила комиссия правительства по законопроектной деятельности.

До этого Владимир Путин подписал закон, согласно которому декларации о доходах, расходах и имуществе депутатов и сенаторов теперь будут публиковаться в обезличенном виде.

ГД приняла закон о публикации обезличенных деклараций чиновников

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