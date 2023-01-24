Песков объяснил возможный новый порядок публикаций деклараций депутатов спецификой СВО

Фото: kremlin.ru

Новый возможный порядок публикаций деклараций парламентариев может регулироваться с учетом специфики специальной военной операции. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает "Газета.ру".

"Разумеется, условия специальной военной операции вносят свою специфику", – сказал представитель Кремля.

При этом, несмотря на возможные коррективы, требование о подаче деклараций останется неизменным для всех, включая чиновников.

Условием следующей дискуссии по теме Песков назвал принятие соответствующего законопроекта.

Ранее Владимир Путин указом запретил публикацию сведений о доходах, расходах, а также информации об имуществе чиновников в период проведения специальной военной операции с 1 марта 2023 года. Согласно документу, публикация таких данных будет запрещена на официальных сайтах органов и организаций и в общероссийских СМИ.

Руководитель думского комитета по госстроительству Павел Крашенинников позже уточнил, что публикации будут подлежать только общие статистические данные о декларациях, например, сколько их было подано или какие нарушения в них выявили. Информация о доходах чиновников не будет публиковаться в открытых источниках.



Декларации депутатов и сенаторов перестанут публиковать с 1 марта

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