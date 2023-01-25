Володин пообещал опубликовать в соцсетях декларацию о своих доходах и имуществе

Фото: Агентство ''Москва''/пресс-служба нижней палаты парламента

Председатель Госдумы Вячеслав Володин во время пленарного заседания заявил, что опубликует в социальных сетях декларацию о своих доходах, расходах и имуществе. Об этом сообщает ТАСС.

Подобное предложение прозвучало во время обсуждения законопроекта о публикации обезличенных деклараций. Володин добавил, что опубликует сведения о доходах вместе с депутатом от КПРФ Ольгой Алимовой, поскольку им нечего скрывать.

Решение председателя Госдумы поддержали и другие депутаты – Валерий Гартунг от партии "Справедливая Россия" и Михаил Матвеев от КПРФ.

Ранее сообщалось, что Госдума приняла закон о публикации обезличенных деклараций депутатов и сенаторов с 1 марта 2023 года. Согласно закону, в Сети больше не будут публиковаться персональные сведения об этих политиках.

Декларации депутатов и сенаторов могут перестать публиковать с 2023 года

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