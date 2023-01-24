Володин предложил обязать депутатов ГД уведомлять о выезде за границу

Фото: Агентство ''Москва''/пресс-служба нижней палаты парламента

Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин предложил ввести обязательство для депутатов Госдумы, согласно которому они должны уведомлять о выезде за рубеж. Об этом сообщил депутат ГД от партии КПРФ Михаил Матвеев.

"Вячеслав Володин предложил внести изменения в регламент, обязывающие уведомлять депутатов Государственной думы о выезде за пределы России (кроме служебных командировок)", – написал политик в своем телеграм-канале.

Согласно инициативе Володина, об отъезде за границу депутаты должны будут уведомлять комитет ГД по контролю, глав комитетов и вице-спикеров палат.

При этом инициатива станет для депутатов рекомендательной, уточнил глава комитета ГД по контрою Олег Морозов в беседе с РИА Новости.

"Это норма будет погружена в регламент Думы как рекомендательная, так как закон не ограничивает депутатов в соответствующем праве выезжать за границу", – сообщил он.

Сам регламент будет побуждать депутатов информировать о мотивах поездок за рубеж. В случае признания поведения политика неэтичным ГД может лишить его должностного статуса.

Ранее СМИ сообщали, что региональным чиновникам запретили отдыхать за рубежом. Рекомендательный запрет был введен на неофициальном уровне, поскольку на законодательном не может быть установлен в РФ.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что аппаратных ограничений на отпуск чиновников за рубежом не вводилось. По его словам, вопрос носит этический характер.

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