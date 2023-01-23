15:20Политика
Декларации депутатов и сенаторов перестанут публиковать с этого года
Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Руководитель думского комитета по госстроительству Павел Крашенинников рассказал, что с этого года декларации депутатов и сенаторов перестанут публиковать. Об этом сообщает газета "Ведомости".
Как отметил парламентарий, теперь не будет доступна информация об их доходах. Публикации будут подлежать только общие статистические данные о декларациях, например сколько их было подано или какие нарушения в них выявили.
Ранее сообщалось, что Владимир Путин подписал указ, которым запретил публикацию сведений о доходах, расходах, а также сведений об имуществе чиновников в период проведения специальной военной операции.
Согласно документу, публикация таких данных будет запрещена на официальных сайтах органов и организаций и в общероссийских СМИ.
Отмечалось, что также президент временно освободил военнослужащих и чиновников, командированных в новые регионы РФ, от декларирования доходов и расходов.
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