Путин заработал 10,2 млн рублей в 2021 году

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В 2021 году Владимир Путин заработал 10 202 616 рублей. Об этом свидетельствуют данные декларации, опубликованной на сайте Кремля.

Годом ранее президент России заработал на 207 900 рублей меньше. В его собственности находятся квартира площадью 77 квадратных метров и гараж площадью 18 квадратных метров. В пользовании у российского лидера значится квартира на 153,7 квадратного метра. Владимир Путин также задекларировал автомобили, среди которых два транспорта марки ГАЗ-21, "Нива" и автомобильный прицеп "Скиф".

При этом его пресс-секретарь Дмитрий Песков отчитался о доходе в объеме 14,5 миллиона рублей в 2021 году, а его жена Татьяна Навка заработала 218,5 миллиона рублей.

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заработал в прошлом году 8,35 миллиона рублей. При этом в 2020 году он задекларировал доход на сумму 18,11 миллиона рублей.

Почти 16,6 миллиона рублей в 2021 году заработал министр обороны России Сергей Шойгу, а его супруга получила 9,1 миллиона рублей. Во владении министра находятся два земельных участка (0,28 и 1,72 гектара), жилой дом (1 200 квадратных метров), квартира на 56,8 квадратного метра, гараж площадью 133,7 квадратного метра и мастерская на 153,4 квадратного метра. Годом ранее Шойгу отчитался о получении 15,9 миллиона рублей.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заработал в прошлом году около 65 миллионов рублей, что почти на 20 миллионов меньше, чем в 2020 году.

Глава МИД РФ Сергей Лавров задекларировал доход в объеме 12 658 850 рублей, что почти на 2,5 миллиона больше прошлых значений. В совместном владении с супругой Лавров обладает земельным участком площадью 2 800 квадратных метров, жилым домом площадью 499 квадратных метров и гаражом 100 квадратных метров. Кроме того, в декларации у министра зарегистрирована квартира на 247 квадратных метров и гараж на 17 700 квадратных метров.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова за год заработала более 24 миллионов рублей, министр труда и соцзащиты Антон Котяков – более 21,8 миллиона рублей, министр здравоохранения Михаил Мурашко и глава Минобрнауки Валерий Фальков получили свыше 21 миллиона рублей, министр культуры Ольга Любимова – 13 миллионов рублей, глава Минпросвещения Сергей Кравцов – 9,6 миллиона рублей.

Ранее депутат от фракции "Единая Россия" Владислав Резник внес в Госдуму законопроект, предусматривающий запрет на публикацию сведений о доходах и имуществе российских чиновников на сайтах органов государственной власти РФ. Уточнялось, что размещать в Сети будет запрещено сведения не только о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, но и о расходах чиновников, а также расходах членов их семей.

