Правительство России одобрило эксперимент по переходу на упрощенный налоговый режим

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Правительство России одобрило эксперимент по введению в Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях упрощенного налогового режима "Автоматизированная упрощенная система налогообложения". Об этом сообщается на сайте кабмина.

В рамках эксперимента налогоплательщиков, проживающих в данных регионах, освободят от необходимости подачи налоговой декларации. Рассчитывать налог будут налоговые органы, исходя из совокупности данных, поступающих в автоматическом режиме.

Проект поправок, одобренных правительством, уточняет условия применения упрощенного налогового режима и порядок взаимодействия банков с налоговыми органами и Пенсионным фондом России при передаче сведений о доходах и расходах налогоплательщиков.

Кроме того, законопроектом устанавливаются нормативы зачисления доходов в федеральный бюджет и бюджеты субъектов Российской Федерации от налогоплательщиков, перешедших на упрощенный налоговый режим, в размере 54%.

По предварительным данным, эксперимент по переходу продлится 6 лет.

Ранее кабмин РФ выделил более 400 млн рублей на изучение генома "Омикрон"-штамма коронавируса. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Деньги потратят на закупку оборудования, ферментов и расходных материалов для проведения качественного определения цепочек рибонуклеиновых кислот.