В ГД предложили изменить принцип начисления налога на вклады для семейных пар

Фото: depositphotos/Fascinadora
Депутат Госдумы Ярослав Нилов предложил поднять до 2 миллионов не облагаемую налогом совокупную сумму вкладов семьи, которые были оформлены на одного или обоих супругов. Об этом сообщает RT.
Парламентарий в своем обращении на имя главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной отметил, что процентные доходы физлиц, полученные от банковских вкладов в размере более 1 миллиона рублей, подлежат налогообложению. При этом при исчислении данного налога не учитываются положения, согласно которым нажитое в браке имущество считается совместным в равных долях.
Нилов подчеркнул, что у одного супруга может быть большой по размеру вклад, а другой вовсе может не иметь вклада. В результате один из них должен оплатить налог с процентных доходов, хотя по факту данный вклад принадлежит мужу и жене в равных долях в размере менее 1 миллиона рублей.
Ранее в ФНС объяснили, в каких случаях нужно платить налог на вклады.
Налог с процентного дохода по вкладам начисляется на совокупный процентный доход по вкладам, выплаченный физическому лицу за 2021 год, за вычетом необлагаемой суммы. Она рассчитывается как произведение одного миллиона рублей и ключевой ставки ЦБ, установленной на 1 января текущего года. Так, в 2021 году необлагаемый доход составлял 42,5 тысячи рублей при ключевой ставке 4,25%.
Например, в случае если в 2020 году физическое лицо открыло вклад на 710 тысяч рублей по ставке 4,5%, а в июле 2021 года переложило сумму в другой банк уже под 8%, то совокупный процентный доход, выплаченный в итоге в 2021 году, достиг 55 616 рублей. После вычета необлагаемого процентного дохода сумма налога к уплате составит 1 705 рублей.
Стало известно, кого коснется налог на банковские вклады
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: