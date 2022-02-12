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Москва 24

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наука

11:50

Кабмин РФ выделил более 400 млн рублей на изучение генома "Омикрон"-штамма коронавируса

властьнаука

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Более 400 миллионов рублей выделят на генетический анализ "Омикрон"-штамма коронавируса. Распоряжение, утверждающее сумму, подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Отмечается, что деньги выделят из резервного фонда правительства подведомственным учреждениям Роспотребнадзора. Их потратят на закупку оборудования, ферментов и расходных материалов для проведения качественного определения цепочек рибонуклеиновых кислот (РНК) "Омикрона".

Предполагается, что финансирование позволит исследовать не менее 57,2 тысячи проб.

О выделении средств Мишустин сообщал на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавируса 2 февраля.

"Надо продолжить дальнейшее изучение циркулирующих штаммов. Своевременные исследования необходимы, чтобы вести эффективный мониторинг изменения ситуации", – подчеркнул премьер-министр.

Ранее российские ученые совместно с британскими и американскими специалистами разработали и согласовали набор ключевых параметров для исследования постковидного синдрома.

Для оценки ученые рекомендуют учитывать 11 симптомов, в числе которых усталость, боль, состояние организма после физической нагрузки, симптомы сердечно-сосудистых, дыхательных, неврологических, когнитивных и психологических нарушений и т.д.

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