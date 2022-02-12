Кабмин РФ выделил более 400 млн рублей на изучение генома "Омикрон"-штамма коронавируса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Более 400 миллионов рублей выделят на генетический анализ "Омикрон"-штамма коронавируса. Распоряжение, утверждающее сумму, подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.
Отмечается, что деньги выделят из резервного фонда правительства подведомственным учреждениям Роспотребнадзора. Их потратят на закупку оборудования, ферментов и расходных материалов для проведения качественного определения цепочек рибонуклеиновых кислот (РНК) "Омикрона".
Предполагается, что финансирование позволит исследовать не менее 57,2 тысячи проб.
О выделении средств Мишустин сообщал на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавируса 2 февраля.
"Надо продолжить дальнейшее изучение циркулирующих штаммов. Своевременные исследования необходимы, чтобы вести эффективный мониторинг изменения ситуации", – подчеркнул премьер-министр.
Ранее российские ученые совместно с британскими и американскими специалистами разработали и согласовали набор ключевых параметров для исследования постковидного синдрома.
Для оценки ученые рекомендуют учитывать 11 симптомов, в числе которых усталость, боль, состояние организма после физической нагрузки, симптомы сердечно-сосудистых, дыхательных, неврологических, когнитивных и психологических нарушений и т.д.
Москвичам рассказали о ситуации с COVID-19
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: