Российские ученые разработали набор параметров для исследования постковидного синдрома

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Российские ученые совместно с британскими и американскими специалистами разработали и согласовали набор ключевых параметров для исследования постковидного синдрома. Об этом сообщает пресс-служба Сеченовского университета.

В состав исследовательской группы вошли специалисты из Первого московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова Минздрава РФ, Королевского колледжа Лондона и Ливерпульского университета, а также Университета Джона Хопкинса.

Для оценки постковидного синдрома ученые рекомендуют учитывать 11 симптомов: выживаемость, усталость, боль, состояние организма после физической нагрузки, симптомы сердечно-сосудистых, дыхательных, неврологических, когнитивных и психологических нарушений, общее физическое состояние и изменения в работе, профессии или учебе.

В число дополнительных критериев исследователи включили восстановление человека после болезни.

"Мы очень надеемся, что результаты нашей работы помогут улучшить качество собираемых данных по всему миру и лучше понять постковидное состояние. А это, в свою очередь, даст нам возможность более эффективно помогать людям, страдающим от постковидного синдрома", – заявил профессор кафедры педиатрии и детских инфекционных болезней Сеченовского университета Даниил Мунблит.

Ранее невролог и мануальный терапевт Александр Евдокимов объяснил, почему у пациентов, перенесших "Омикрон", может развиться повышенная чувствительность, приносящая сильную боль. По мнению врача, главной причиной может быть токсическое воздействие вируса на нервные окончания и микроциркуляцию.

Невролог полагает, что иммунитет человека не справляется с этим штаммом коронавируса из-за высокой скорости его распространения и колоссального токсического эффекта.