Декларации депутатов и сенаторов будут публиковаться в обезличенном виде

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Декларации о доходах, расходах и имуществе депутатов и сенаторов теперь будут публиковаться в обезличенном виде, соответствующий закон подписал Владимир Путин. Об этом сообщает ТАСС.

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас пояснил, что парламентарии будут подавать декларации в полном объеме. Подача декларации станет проще для региональных и муниципальных депутатов, которые выполняют полномочия на временной основе.

"Если сейчас они подают ежегодно весь объем положенной отчетности, то после вступления закона в силу они будут подавать декларации один раз, через четыре месяца после того, как они избраны", – отметил глава комитета.

Он уточнил, что следующая подача декларации должна быть осуществлена только в случае если парламентарии или члены их семьи совершат крупные сделки, которые превышают уровень дохода депутата и его супруга за 3 предыдущих года.

Также, если региональные или муниципальные депутаты не присутствуют без уважительных причин на заседаниях законодательного органа субъекта в течение 6 месяцев подряд, тогда это послужит основанием для досрочного прекращения полномочий указанных депутатов. Закон вступит в силу с 1 марта 2023 года.

Согласно действовавшему ранее законодательству, другие изменения по декларациям должны были предоставляться до 1 апреля ежегодно, после чего данные публиковались в интернете, на официальных сайтах этих органов и организаций.

Ранее Совет Федерации одобрил закон о публикации обезличенной информации о доходах, расходах и имуществе депутатов и сенаторов.

Теперь декларации депутатов и сенаторов будут публиковаться в обобщенном виде, без личных данных. При этом парламентарии будут подавать соответствующие документы в полном объеме.



ГД приняла закон о публикации обезличенных деклараций чиновников

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