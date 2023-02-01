Совфед одобрил закон о публикации обезличенных деклараций депутатов

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Совет Федерации одобрил закон о публикации обезличенной информации о доходах, расходах и имуществе депутатов и сенаторов.

Теперь декларации депутатов и сенаторов будут публиковаться в обобщенном виде, без личных данных. При этом парламентарии будут подавать соответствующие документы в полном объеме.

Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас пояснил, что закон упрощает декларирование имущества региональными и муниципальными депутатами, которые выполняют свои обязанности на непостоянной основе.

"Если сейчас они подают ежегодно весь объем положенной отчетности, то после вступления закона в силу они будут подавать декларации один раз, через четыре месяца после того, как они избраны, а затем – только в том случае, если они или члены их семьи совершат крупные сделки", – уточнил он.

Кроме того, предусматривается новое основание для досрочного прекращения полномочий региональных и муниципальных депутатов. Речь идет об отсутствии на заседаниях органа в течение шести месяцев без уважительных причин.

Закон вступит в силу с 1 марта 2023 года.

Ранее глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, правовед и законодатель Павел Крашенинников рассказал, что соответствующий закон поможет привлекать к деятельности полезных общественников и бизнесменов, которые раньше отказывались из-за необходимости публиковать декларации.

По его словам, декларации депутатов и сенаторов должны оставаться в распоряжении представительного органа, но не публиковаться.



ГД приняла закон о публикации обезличенных деклараций чиновников

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