TNI: армия Финляндии наращивает вооружение в ожидании конфликта с Россией

Фото: 123RF.com/wirestock

Армия Финляндии наращивает вооружение в ожидании возможного военного конфликта с Россией, пишет "Газета.ру" со ссылкой на The National Interest.

В частности, финские военно-воздушные силы (ВВС) решили оснастить свои новые истребители-невидимки F-35A Lightning II ракетами класса "воздух – воздух" AIM-120D3.

В рамках соглашения с Соединенными Штатами Хельсинки получат 405 ракет AIM-120D3 AMRAAM и 8 секций наведения AIM-120D-3 общей стоимостью приблизительно 1,07 миллиарда долларов.

Это приобретение позволит стране получить доступ к новейшей и наиболее совершенной версии ракеты. Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен подчеркнул, что это улучшит возможности реагирования на угрозы в оперативной обстановке.

Кроме того, по его словам, покупка ракет еще больше укрепит взаимодействие с США и другими союзниками Финляндии.

Ранее Польша подняла в воздух дежурные военные самолеты из-за якобы активности российских войск. Истребители были подняты по тревоге. Наземные средства противовоздушной обороны и радиолокационной разведки также были приведены в высшую степень боевой готовности. По утверждению польских военных, принятые меры носили превентивный характер.