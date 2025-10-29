В Польше заявили о перехвате российского Ил-20 над Балтийским морем

Фото: ТАСС/Максим Кузовков

Российский самолет радиоэлектронной разведки и борьбы Ил-20 был перехвачен над Балтийским морем. С таким утверждением выступило на своей странице в соцсети Х оперативное командование польской армии.

Согласно сообщению, для этого в небо были подняты два истребителя Военно-воздушных сил Польши. Экипаж МиГ-29 после перехвата Ил-20 сопровождал самолет до выхода из зоны своей ответственности.

По версии оперативного командования польской армии, российское судно якобы занималось разведкой в международном воздушном пространстве. При этом план полета не был согласован, а транспондер – выключен.

"Воздушное пространство Польши самолет не нарушал", – указали в командовании.

Ранее страны G7 обвинили Россию в нарушении воздушного пространства Европы. Государства напомнили об инцидентах в Эстонии, Польше и Румынии, назвав их неприемлемыми. Доказательств о якобы причастности России к этому страны не предоставили.

Спустя время в НАТО начали обсуждать возможность "смягчения ограничений" для пилотов истребителей, чтобы те могли открывать огонь по российским "воздушным целям", залетевшим в воздушное пространство Альянса. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал такие заявления глупыми. По его мнению, так действовать нельзя.

