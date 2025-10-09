Форма поиска по сайту

09 октября, 11:03

Политика
FT: НАТО хочет снять ограничения на открытие огня по воздушным целям из РФ

НАТО хочет снять ограничения на открытие огня по воздушным целям из РФ

Фото: 123RF/bigjom

НАТО обсуждает возможность "смягчить ограничения" для пилотов истребителей, чтобы они могли открывать огонь по "воздушным целям" из РФ, залетевшим в воздушное пространство Альянса, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Financial Times.

Кроме того, в НАТО изучают возможность размещать боевые беспилотники вдоль границы с Россией. По информации СМИ, целью дискуссии является повысить издержки Москвы на "гибридную войну", а также разработать четкие контрмеры после "серии нарушений" воздушного пространства беспилотниками и самолетами со стороны России.

Ранее страны G7 обвинили Россию в нарушении европейского воздушного пространства. Государства Евросоюза напомнили об инцидентах в Эстонии, Польше и Румынии, назвав их неприемлемыми. Доказательств о якобы причастности РФ к инцидентам страны не привели.

Президент США Дональд Трамп на это заявил, что страны НАТО могут сбивать российские самолеты, если они войдут в их воздушное пространство. Тем не менее американский лидер воздержался от прямого ответа, когда его спросили, поддержит ли он усилия союзников.

