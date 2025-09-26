Песков прокомментировал заявление о готовности НАТО сбивать российские самолеты

Фото: kremlin.ru

Заявление о готовности стран НАТО сбивать российские военные самолеты, якобы нарушающие воздушное пространство, является безответственным. Таким мнением поделился официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Это очень безответственные заявления, потому что обвинение России в том, что и военные самолеты нарушали чье-то воздушное пространство и вторгались в что-то небо, они беспочвенные", – подчеркнул пресс-секретарь президента.

По его словам, о подобном сценарии даже не хочется говорить. Тем более, подчеркнул Песков, что убедительных доказательств нарушения воздушного пространства представлено не было.

Как добавил представитель Кремля, военные самолеты осуществляют полеты в строгом соответствии с международными правилами.

Ранее страны G7 обвинили Россию в нарушении европейского воздушного пространства. Государства Евросоюза напомнили о недавних инцидентах в Эстонии, Польше и Румынии, назвав их неприемлемыми.

При этом доказательств якобы причастности России к инцидентам в воздушном пространстве Европы страны не привели.

Президент США Дональд Трамп на это заявил, что страны НАТО могут сбивать российские самолеты, если они войдут в их воздушное пространство. Тем не менее американский лидер воздержался от прямого ответа, когда его спросили, поддержит ли он усилия союзников.

СМИ сообщали, что Западная Европа предупредила Россию о готовности отвечать в "полную силу". В свою очередь, в МИД назвали новость об этом "предупреждении" русофобской фантазией.