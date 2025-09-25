Посол РФ в Париже предостерег НАТО от попыток сбивать российские самолеты

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

Посол РФ в Париже Алексей Мешков предостерег страны – члены НАТО от попыток сбивать российские самолеты из-за якобы нарушения воздушного пространства Евросоюза. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на комментарий дипломата радиостанции RTL.

По словам Мешкова, в случае если одна из стран Североатлантического альянса решит сбить российский истребитель, то между НАТО и Россией начнется война.

Посол также напомнил, что самолеты стран Альянса иногда сами входят в российское воздушное пространство. Однако их до сих пор не сбивали, уточнил Мешков.

Ранее страны G7 по итогам встречи на полях ГА ООН обвинили Россию в нарушении европейского воздушного пространства. Государства Евросоюза напомнили о недавних инцидентах в Эстонии, Польше и Румынии, назвав их неприемлемыми и создающими угрозу для международной безопасности.

При этом доказательств якобы причастности России к инцидентам в воздушном пространстве Европы страны не привели.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп заявил, что страны НАТО могут сбивать российские самолеты, если они войдут в их воздушное пространство. Тем не менее он уклонился от прямого ответа, когда его спросили, поддержит ли он усилия союзников. Глава Белого дома сказал, что это "зависит от обстоятельств".

