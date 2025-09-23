НАТО пообещало решительно ответить на нарушение воздушных границ

Фото: 123RF/erix2005

Организация Североатлантического договора пообещала решительно ответить на возможное нарушение воздушных границ стран-участниц. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Альянса.

"Мы укрепим наши возможности, позиции в области сдерживания и обороны, в том числе посредством эффективной противовоздушной обороны", – уточнило НАТО.

Там также указывается, что Альянс будет использовать "все необходимые военные и невоенные инструменты для самообороны и сдерживания угроз со всех сторон".

В свою очередь, бывший главнокомандующий силами Альянса в Европе Джеймс Ставридис заявил, что НАТО должно дать полноценный военный ответ на "российские воздушные вторжения". При этом долгосрочный план должен включать создание полной бесполетной зоны над Украиной, сообщает радио КП со ссылкой на Bloomberg.

Ставридис считает, что простое сопровождение российских истребителей не привлечет внимания Кремля.

Эстонская сторона ранее заявила о нарушении своего воздушного пространства тремя российскими истребителями. Те якобы без разрешения находились над Финским заливом на протяжении 12 минут.

В связи с этим в МИД Эстонии вызвали временного поверенного в делах России в республике Ленара Салимуллина. Власти страны также запросили консультации членов НАТО.

Минобороны РФ опровергло информацию о нарушении воздушного пространства Эстонии. В ведомстве сообщили, что самолеты выполняли плановый полет из Карелии в Калининградскую область в рамках международных правил.

Первый зампостпред России при ООН Дмитрий Полянский также указал, что у Эстонии нет доказательств, которые бы подтверждали нарушение воздушного пространства республики российской стороной.