Глава комитета по обороне ЕП назвала сбивание истребителей РФ крайней мерой

Фото: ТАСС/Минобороны РФ

Европа подтверждает, что сбивание самолетов, которые якобы нарушили воздушные границы, должно оставаться крайней мерой. Об этом высказалась глава комитета Европарламента по обороне и безопасности Мари-Агнес Штрак-Циммерман.

Она также подчеркнула, что воздушные силы европейских государств "знают, когда и что делать", сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на ее интервью газете Tagesspiegel.

Вместе с тем политик указала, что миссия ВВС Германии не сводится к уничтожению пролетающих в небе страны истребителей.

Таким образом она прокомментировала сообщения о том, что два немецких истребителя Eurofighter были подняты в небо по тревоге после появления российского самолета Ил-20M в воздушном пространстве над Балтийским морем.

Утверждалось, что российский самолет двигался в международном небе якобы без плана полета, а также не выходил на связь.

