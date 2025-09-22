DPA: Германия подняла в небо два истребителя из-за российского Ил-20M над Балтикой

Фото: depositphotos/adameq2

Два истребителя Eurofighter ВВС Германии были подняты в небо по тревоге после появления российского самолета Ил-20M в воздушном пространстве над Балтийским морем. Об этом сообщает издание DPA со ссылкой на представителя ВВС.

Истребители вылетели с аэродрома Росток-Лаге на севере ФРГ, после чего они провели "визуальную идентификацию" российского самолета. Как утверждают в ВВС Германии, Ил-20М летел в международном воздушном пространстве якобы без плана полета и не выходил на связь.

Практически аналогичная ситуация произошла в июне этого года. Немецкие военные истребители Eurofighter также поднимали в небо по тревоге из-за российского самолета Ил-20 над Балтийским морем. В ВВС Германии вновь утверждали, что российский самолет якобы не выходил на связь. При этом он летел неподалеку от места проведения учений НАТО.

В мае истребители ВВС Польши, находящиеся в Литве, получили приказ от НАТО в Европе о перехвате российского самолета Су-24 над нейтральными водами Балтийского моря. Утверждалось, что перехваченный российский бомбардировщик "выполнял опасные маневры".