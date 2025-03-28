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28 марта, 06:52

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Bild: истребители НАТО поднялись в воздух из-за российского Ил-20М

Два истребителя НАТО подняли по тревоге из-за российского Ил-20М – СМИ

Фото: depositphotos/adameq2

Два истребителя НАТО Eurofighter подняли в воздух по тревоге из-за якобы появления российского самолета Ил-20М в районе острова Рюген в Балтийском море. Об этом пишет издание Bild со ссылкой на источники.

Истребители НАТО были подняты в небо с авиабазы в Лаге на севере Германии в четверг, 27 марта, в 11:30 по московскому времени. Как утверждают немецкие военные, российский самолет летел с выключенными транспондерами, а его пилот не выходил на связь.

Летчики ФРГ сопровождали Ил-20М на протяжении нескольких километров, пока тот не развернулся в сторону Калининграда.

В декабре прошлого года нидерландские истребители F-35 сопроводили три российских самолета, когда те пролетали над Балтийским морем. Истребители патрулировали воздушное пространство НАТО над Эстонией, когда зафиксировали там присутствие лайнеров России.

Несколько месяцев до этого российский МиГ-31 сопроводил самолет базовой патрульной авиации ВВС Норвегии над Баренцевым морем. При приближении российского истребителя иностранный самолет выполнил разворот от госграницы, ее нарушения не было допущено.

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